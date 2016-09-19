SZ: Merkel'in işi giderek daha da zorlaşıyor



Almanya'da Berlin'deki eyalet meclis seçimlerine Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) yenilgisi damga vurdu. Geçici sonuçlara göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) büyük oy kaybına rağmen yüzde 21,6 ile seçimlerden en büyük siyasi güç olarak çıkarken, CDU'nun oy oranı yüzde 17,6'ya geriledi. Sol Parti yüzde 15,6 ve Yeşiller yüzde 15,2 ile koalisyon hükümeti hesaplarında var olduklarını gösterdiler. Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi ise yüzde 14,2 oy oranıyla dikkat çekti. Gerileme süreci devam eden Hür Demokratlar'ın oy oranı yüzde 6,7'de kaldı.

Hannoversche Allgemeine Zeitung'un yorumu şöyle:

"Berlin eyaletindeki seçim sonucu, Angela Merkel ve partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) için iki hafta önceki Mecklenburg-Vorpommern'deki sonuçlardan daha da kötü. CDU orada en azından aritmetik olarak eyaletteki koalisyon hükümetindeki varlığını sürdürme imkanını korumuştu. Berlin'de ise oyları Sosyal Demokrat Parti ile Büyük Koalisyonu sürdürmeye artık yeterli değil. Bu, on yıllardır başkent politikalarında egemen rol oynayan CDU için utanç verici. Merkel, seçimlerden dersler alınmasını ve 2017 sonbaharındaki seçimlere kadar rüzgarın kendi lehine yön değiştirmesini umuyor. Bu yönde ilk adım atıldı: Alman kamuoyu, sağ popülist AfD'nin güçlenmesinin SPD-Sol Parti-Yeşiller koalisyonuna yol açabileceğini şaşkınlıkla görmüş oldu."

Chemnitz kentinden Freie Presse de 2017'deki genel seçimlerde Büyük Koalisyon'a alternatif çıkabileceği görüşünde.

"Berlin'deki seçim sonuçları özellikle de Başbakan Merkel için, kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik ile sığınmacı politikaları konusundaki tartışmaların yeniden alevlenmesi anlamına geliyor. Birlik partilerinin bir kez daha yenilgiye uğraması Bavyera'dan Merkel'e karşı yükselen eleştirileri daha da sertleştirebilir. Diğer yandan Sosyal Demokrat Parti de Berlin'deki seçim sonrası partisinin ardından soğukkanlı bir şekilde oturup, niçin daha iyi bir sonuç alamadığını düşünmelidir. Yeşiller ve Sol Parti ise eyaletteki koalisyon hükümetine katılım için büyük şans yakaladı. Berlin'de SPD yönetiminde bir SPD-Yeşiller-Sol Parti iktidarı muhtemel görünüyor. Bu, ayrıca 2017 sonbaharındaki genel seçimlerde Büyük Koalisyon'un seçilmemesi durumunda farklı bir üçlü ittifakın provası olabilir."

Saarbrücker Zeitung'un yorumunda ise şu satırları okuyoruz:

"Berlin'deki seçim sonucu her şeyden önce CDU'nun başkentteki umutsuz durumuna ve adayları Frank Henkel'in zayıflığına bağlanabilir. Ancak Hristiyan Birlik'in aylardır kan kaybettiği de bir gerçek. CDU'nun düşüşü sadece anketlerde değil; Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki seçim sonuçlarında da görüldü. Berlin'deki eyalet meclis seçimleri Başbakan Angela Merkel için bu yıl içindeki dördüncü darbe oldu. Kardeş parti CSU'nun Genel Başkanı Horst Seehofer haftasonunda yine Merkel'in sığınmacı politikalarına karşı sert eleştirilerde bulundu. Başbakan'ın işi giderek daha da zorlaşıyor."

Lüneburg'dan Landeszeitung gazetesi, muhafazakar Hristiyan Birlik partileri arasındaki huzursuzluğun daha da artacağı görüşünde:

"Berlin'deki fiyasko 'geliyorum' dedi. Eyaletteki Büyük Koalisyon tarihe karıştı. Bunda tabii ki federal politikaların da etkisi oldu. Ama Berlin'deki havaalanı inşaatı konusunda bitmek bilmeyen karmaşa, elden geçirilmesi gereken okulların çokluğu ve sığınmacı krizinde yaşanan fiyasko da rol oynadı. Merkezdeki 'halk' partileri vatandaşın güvenini kaybetti. Berlin'deki eyalet seçimlerinin yaklaşık bir yıl sonraki meclis seçimleri için bir konsept oluşturup oluşturmayacağı, önümüzdeki haftalara bağlı. Hristiyan Birlik partileri içinde kazan kaynayacak, CSU'da büyük kardeş CDU'ya yönelik eleştirilerin dozu artacaktır. 'Bölücülerin başı', CSU Genel Başkanı Horst Seehofer, "Bunu başarabilriz" hissiyle, sığınmacı politikasında daha sert bir rota izlenmesini sağlamaya çalışacaktır.