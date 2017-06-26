SZ: G20 zirvesinde fırtınalar esecek

Die Welt gazetesi, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel seçim kongresini konu alan yorumunda küçük koalisyon ortağının Başbakan Angela Merkel'i eleştirerek seçmen kazanma taktiğinin geri tepebileceğini yazıyor. Yorum şöyle devam ediyor:

"Başbakan adayı Martin Schulz, Dortmund'daki kongrede bir sosyal demokrat gibi konuştu. Başbakan adına bağlanan umutlar açısından bakıldığında, Schulz'un konuşmasının ‘vasat' kaldığı söylenebilir. Hristiyan Birlik partilerinin seçim programı açıklamamasını haklı olarak eleştirdi ama bu durumu Angela Merkel'in demokrasiye saldırması olarak nitelemesi yersizdi. Demokratlar birbirleri hakkında böyle konuşmamalıdırlar. Partililerin çok azı Martin Schulz'un başbakan olacağına ihtimal veriyor. Adayın önünde üç aydan az zaman kaldı. Sosyal Demokrat Parti seçim kampanyasına hız vermediği takdirde 2009 ve 2013 yıllarında olduğu gibi 2017'de de galibiyeti elleriyle Birlik partilerine teslim eder.”

Süddeutsche Zeitung, yaklaşan Hamburg'daki G20 zirvesine şu satırları ayırıyor:

"Hamburg'daki zirvede büyük fırtınalar eseceğe benziyor. Eski G20 yapısıyla fırtınayı atlatmak mümkün olmayacak. Hamburg büyük bir yönetim politikası temsiline sahne olacak. Kimse bu gösterinin koreografisini önceden kestiremeyeceğinden, herkes yaratıcılık gücünü sergilemeye çalışacak. İklim değişikliğini inkâr edenler çevrecilerle, serbest ticaretten yana olanlar himayecilerle, Batı değerlerini savunanlar alternatif gerçeklere inananlarla çekişecekler. G20 bir ara dönemin geçici görüntüsü olarak kalırsa, kimse şaşırmasın.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alan yorumda da Avrupa Birliği'nden ayrılma görüşmelerini başlatan İngiltere'nin durumuna işaret edilerek İşçi Partisi'nin erken seçimde sıçrama yapmasının tesadüf olmayacağı vurgulanıyor:

"Bir yıl önce referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılmaya karar veren Birleşik Krallık pusulasını şaşırmış bir topluma benziyor. Bunda uzun yıllar ülkedeki bütün olumsuzlukların AB üyeliğine bağlanmış olması da rol oynuyor. Entegrasyon, terörizm, gelir dağılımı ve son olarak da yangın korunmasının AB üyeliğiyle alâkalı olmadığı yavaş yavaş idrak edilmeye başladı. Bu durum en çok İşçi Partisi lideri Corbyn'e yarıyor. Theresa May partisi tarafından başbakanlıktan uzaklaştırılmamasını muhafazakârların muhalefete düşmekten korkmalarına borçlu olduğunu biliyor.”

Frankfurter Rundschau gazetesi iltica başvurusu ret edilen Almanya'daki Afgan mültecilerin ülkelerine gönderilmelerinin ertelenmesini doğru bir karar olarak niteliyor:

"Alman hükümeti Afganistan'ın tehlikeli bir ülke olduğuna kanaat getirmeseydi, mültecilerin uçakla gönderilmelerini ertelemezdi. Ertelemeye, mayıs ayındaki bombalı saldırıda ağır hasar gören Kâbil'deki Alman Büyükelçiliğinin henüz çalışır duruma gelmemesi gerekçe gösteriliyor. Bu gerekçe, tamirat bittikten sonra iltica başvurusu kabul edilmeyen Afganların uçakla can emniyetinin olmadığı bir ülkeye yollanacakları anlamına geliyor.”

dpa/AFP/AG/HS

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