SZ: Adil Öksüz Almanya'da aranıyor

15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünün ardından Türkiye'den kaçan ve darbeci askerlerle Fethullah Gülen hareketi arasında bağlantı sağlamakla suçlanan Adil Öksüz'ün Almanya'da ikamet ettiği yerin tespitine yönelik soruşturma kapsamında arandığı bildirildi.

Süddeutsche Zeitung, ile NDR ve WDR yayın kuruluşlarının ortak haberine göre, Federal Emniyet Teşkilatı 14 Kasım 2017 tarihli tebliğle Almanya'daki bütün karakollara Öksüz'le ilgili bilgilerin merkeze bildirilmesi talimatını verdi. Darbe zanlısı olarak aranan Adil Öksüz'ün Almanya'ya kaçtığı yönündeki şüpheler nedeniyle Türk hükümeti Ağustos ayında Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bilgi istemişti.

Türk medyasında Öksüz'ün Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde ve Hannover kentinde görüldüğüne dair haberler çıkmış ve Baden-Württemberg eyaletinin kendisine iltica hakkı tanıdığı iddia edilmişti. Ancak Adil Öksüz'ün Almanya'da saklandığına dair herhangi bir ipucu elde edilemedi. Alman makamlarınca Öksüz'ün Almanya'ya girdiğine ve "Adil Öksüz" adı altında iltica başvurusunda bulunduğuna dair hiçbir kayıt bulunmadığı açıklandı. İltica başvurularından sorumlu Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin değişik yazım şekilleriyle yaptığı aramadan da sonuç alınamadığı belirtiliyor.

"Erdoğan teşekkür etti"

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adil Öksüz'ün aranmaya başlanmasından dolayı Almanya Başbakanı Angela Merkel'e teşekkürlerini ilettiği de belirtildi. Alman hükümetinin "Öksüz'e yönelik şüpheleri ciddi bulduğunu, iadenin hukuk devleti kaynaklı endişelerden dolayı zor olacağını, ancak cezai takibat işinin Almanya tarafından üstlenilebileceğini" Ankara'ya ilettiği kaydedildi. Berlin'in Ankara'ya "gerçek darbecilerin yumuşak muamele bekleyemeyeceği" mesajı verdiği de belirtiliyor.

Gazetenin haberinde Öksüz ile ilgili gelişmeler, Alman hükümetinin Türkiye ile ilişkileri adım adım düzeltme ve Türkiye'deki Alman tutukluların serbest bırakılmasını sağlama hedefi doğrultusunda attığı adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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