SYRİZA'lı vekil: AKP'yi örnek almıyoruz, tam karşısındaki çizgideyiz

Hükümete yakın medya kuruluşlarının “AKP’yi örnek alıyor, takdir ediyor” diye bahsettiği Yunanistan seçimlerinden zaferle çıkan SYRIZA’nın meclise giren üç Türk kökenli vekilden biri olan Ayhan Karayusuf, politikalarının AKP’nin tam tersi olduğunu söylerken 'Türkiye’de ÖDP ile işbirliğindeyiz' dedi.

"Türk Hükümeti’ne karşı alacağımız tavrı 2015 seçiminden sonra netleştireceğiz" Diyen Karayusuf, "Türkiye ile işbirliği konusundaki tarafımızı seçim sonuçları belirleyecek" ifadesini kullandı.

Birgün gazetesinden Onur Erem'in sorularını yanıtlayan (29 Ocak 2015) Karayusuf'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Yunanistan’da bakanlıkların dağılımı bugün açıklandı. Açıklanan kabineyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Açıklanan kabine bir toplumsal kurtuluş kabinesidir diyebilirim. Yapacak çok işimiz olduğu için hükümetin bir an önce kurulup çalışmaya başlaması gerekiyordu. Meclis daha yemin bile etmemişken çalışmalara başladık. İyi iş yapacak, temiz ve ekonomi bilimini çok iyi bilen insanlardan oluşan bir hükümetimiz var.

Koalisyon ortağınız ANEL’in SYRIZA’nın izlemek istediği politikalar üzerinde nasıl bir etkisi olacak? ANEL ile nasıl bir anlaşma yapıldı?

ANEL Genel Başkanı Panos Kammenos açıklamasında SYRIZA’nın Selanik Programı’nın tamamını desteklediğini ve her bir maddesinin hayata geçmesi için çalışacaklarını söylemişti. Bu yüzden ANEL ile SYRIZA’nın bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum.

Sağcı ANEL ile kurulan koalisyon ekonomi politikaları açısından verimli olabilir, ancak insan hakları alanında, özellikle göçmen/LGBT/kadın hakları alanlarında yasaların çıkarılmasını engelleyebilir mi? Yunan LGBT aktivisti Apostolis Karabairis ANEL’in homofobik bir parti olduğunu söyleyerek çekincelerini dile getirmişti.

Ben o iddiaların doğru olduğunu düşünmüyorum. Ortak paydada anlaşmış iki parti var. ANEL Savunma Bakanlığı’nı çok istiyordu, o yüzden ANEL Başkanı Kammenos’a Savunma Bakanlığı verildi. İçişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı’nda ise Bakan Yardımcısı seviyesinde pozisyonları var.

Bugün Türkiye’de hükümet yandaşı birçok gazete SYRIZA’nın AKP’yi takdir ettiğini, örnek aldığını söyleyen yazılar yayımladı, hatta bir gazetede bu manşet oldu. Türkiye’de Gezi İsyanı’nı destekleyen SYRIZA, bu isyanın nedeni olan AKP’yi takdir ediyor mu gerçekten?

Başkanımız Çipras’ın sözleri yanlış aktarılmıştır. Biz AKP’yle aynı siyasi çizgide değiliz, tam karşısındaki çizgideyiz. Örneğin AKP neoliberal politikaları net bir şekilde destekleyip ekonomi politikasını buna göre kurarken SYRIZA bunun tam tersini savunur. O yüzden AKP’yi desteklediğimizi, örnek aldığımızı söyleyenlerin açıklamaları yanlıştır.

SYRIZA yıllardır Türkiye ile ilişkileri iyileştirmek için çaba harcayan bir parti. Şimdi iktidara geldiniz, fakat Ege’nin diğer yakasında toplumsal muhalefeti vahşice bastıran, kardeş partiniz ÖDP’nin ve diğer sol partilerin bürolarını basan AKP gibi bir parti var karşınızda. AKP iktidarıyla nasıl bir ilişkiniz olacak.

Türkiye’nin önünde, çok yakın sürede gerçekleşecek genel seçim var, ilişkilerimizin sağlam bir temele oturması için seçimden sonra çıkacak siyasal yapıyı bekleyeceğiz. O seçimlerde iktidarda farklı bir parti veya koalisyon oluşabilir. Bu nedenle Türk Hükümeti’ne karşı alacağımız tavrı 2015 seçiminden sonra netleştireceğiz. Türkiye ile işbirliği konusundaki tarafımızı seçim sonuçları belirleyecek.

Diğer taraftan Türkiye halkıyla Yunanistan halkı arasında çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur, halkların ilişkilerinin gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

'Arzumuz ÖDP'nin de SYRIZA kadar güçlenmesi'

İktidara geldikten sonra Türkiye soluyla ilişkileriniz nasıl devam edecek?

Türkiye’de bir kardeş partimiz var biliyorsunuz, Özgürlük ve Dayanışma Partisi. ÖDP ile köklü bir dostluğumuz var, aramızdaki ilişkileri büyüterek güçlendirmek istiyoruz. Bizim arzumuz Türkiye’de ÖDP’nin ve solun da en az Yunanistan’daki kadar güçlenmesi. Bunun için dayanışmamızı daha da artırarak devam edeceğiz.