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Syriza'da 25 muhalif milletvekili yeni parti kuruyor

Yunanistan 'da istifasını açıklayan Başbakan Çipras'ın partisi Syriza'nın içinden 25 muhalif milletvekili Halk Birliği adlı yeni bir parti kurmak için kolları sıvadı

21 Ağustos 2015 14:57

Yunanistan'da istifa eden Başbakan Aleksis Çipras'ın partisi Syriza’da AB'nin kurtarma paketlerine karşı çıkan 25 muhalif milletvekili ayrılarak, Leiki Anotita (Halk Birliği) adlı partinin kuruluş çalışmalarını başlattı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, partinin liderliğini kurtarma paketine karşı sert muhalefetiyle dikkat çeken eski Enerji Bakanı Panagiotis Lafazanis üstlenecek.

Ta Nea gazetesi tarafından yayınlanan listede, Meclis Başkanı Zoe Konstantopulou ve eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis'in yeni parti saflarında yer almadığı görüldü. İki siyasetçi de kurtarma paketine karşıydı.

Halk Birliği, sahip olduğu 25 milletvekili ile 300 sandalyeli Yunan parlamentosunda en büyük üçüncü bloku oluşturacak.

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