Syriza, HDP mitingine katılacak

Halkların Demokratik Partisi'nin 23 Mayıs'ta İzmir'de yapacağı mitingine davet ettiği Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, kendisinin katılamayacağı mitinge, temsilci olarak Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Yiannis Bournous'u gönderiyor.

HDP, İzmir mitingi için Çipras'a resmi davet göndermişti. Daveti inceleyen Syriza temsilcileri, mitinge temsilci gönderme kararı aldı. Edinilen bilgiye göre mitinge Syriza Merkez Komite üyesi ve Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Yiannis Bournous katılacak.