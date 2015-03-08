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Dünya

SYRIZA genel merkezi işgal edildi

Eylemciler, SYRIZA'nın genel merkez binasına F Tipi cezaevlerinin kapatılması talebiyle girdi

08 Mart 2015 18:27

Yunanistan'da iktidar partisi Radikal Sol Koalisyon'un (SYRIZA) genel merkezi, kendisini anarşist olarak tanımlayan bir grup tarafından işgal edildi.

SYRIZA'nın başkent Atina'daki Kumunduru Meydanı'nda bulunan genel merkez binasına, F Tipi cezaevlerinin kapatılması talebiyle giren eylemciler, "F Tipi cezaevleri hemen kaldırılsın", "Cezaevlerinde açlık grevi yapan mahkumlarla dayanışma" yazılı pankartları binaya astı. Yunan polisi binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Göstericiler hala genel merkez binasında bulunuyor.

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