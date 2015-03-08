SYRIZA genel merkezi işgal edildi

Yunanistan'da iktidar partisi Radikal Sol Koalisyon'un (SYRIZA) genel merkezi, kendisini anarşist olarak tanımlayan bir grup tarafından işgal edildi.

SYRIZA'nın başkent Atina'daki Kumunduru Meydanı'nda bulunan genel merkez binasına, F Tipi cezaevlerinin kapatılması talebiyle giren eylemciler, "F Tipi cezaevleri hemen kaldırılsın", "Cezaevlerinde açlık grevi yapan mahkumlarla dayanışma" yazılı pankartları binaya astı. Yunan polisi binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Göstericiler hala genel merkez binasında bulunuyor.