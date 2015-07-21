Syriza gençliği: Suruç'ta ölenlerin başlattığını biz devam ettireceğiz

Syriza'nın gençlik örgütü Syriza gençliği, Kobanê’ye oyuncak götürmek ve bölgede kütüphane kurmak için yola çıkmayı planlayan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine yönelik bombalı saldırının düzenlendiği Şanlıurfa Suruç'taki katliamında ölenler için yaptığı açıklamada, "32 yoldaşımız öldü. 100'den fazlası da yaralandı. Son yıllarda Türkiye'de yaşanan insanlık dışı saldırıların en vahimlerinden biri olan saldırıda hedef özgürlük, barış ve adalet için mücadele eden Solcu gençlerdi. Onların başlattığını biz devam ettireceğiz" dedi.

CNN'de yer alan habere göre, Syriza Gençliği, Kobane'nin yeniden inşası için Suruç'a giden gurubun toplandığı Amara Kültür Merkezi'nin bahçesinde İŞİD'in düzenlediği belirtilen bombalı saldırı sonucunda yaşamlarını yitiren gençler için açıklama yaptı.



Açıklamada, Rojova direnişine destek vermek amacıyla bölgeye gidenlerin bir kez daha İŞİD'in saldırısına uğradığına dikkat çekilerek, "Bu kez saldırı HDP'nin kolu sayılan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerine karşı yapıldı.



Gençler, Kobane'nin yeniden inşasına katkıda bulunmak için Suruç'ta toplanmışlardı" denildi ve şöyle devam edildi:



"Toplantı hazırlıkları sırasında gerçekleşen patlamada 32 yoldaşımız öldü 100'den fazlası da yaralandı. Son yıllarda Türkiye'de yaşanan insanlık dışı saldırıların en vahimlerinden biri olan saldırıda hedef özgürlük, barış ve adalet için mücadele eden Solcu gençlerdi.



Onlar gibi biz de yardım göndermek ve özgürlükleri için savaşan halklara desteğimizi göstermek için Suruç'ta bulunduk. Syriza Gençlik Örgütü olarak hayatlarını haksız yere kaybeden yoldaşlarınız için duyduğumuz derin acımızı iletmek, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilemek isteriz. Zulme karşı tek silahımız, çizdikleri yolda devam etmektir. Onların başlattığını biz devam edeceğiz."