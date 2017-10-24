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Spor

Sylvester Stallone’den Galatasaray paylaşımı

Derbide açılan ‘Rocky’ koreografisini filmin Rocky’si sosyal medyadan paylaştı

24 Ekim 2017 11:45

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve 0-0'lık eşitlikle sonra eren Galatasaray - Fenerbahçe maçında, ev sahibi ekibin yaptığı koreografi tartışmalara neden olmuştu.

Koreografide Sylvester Stallone'nin senaryosunu yazdığı ve beyaz perdede canlandırdığı 'Rocky' karakteri vardı.

71 yaşındaki Amerikalı oyuncu Galatasaraylıların açtığı pankartı Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü aktör 4 milyondan  fazla takipçisine fazla takipçisine yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de oynanan dev futbol maçından..." ifadelerini kullandı.

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