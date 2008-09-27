Sylva sorunu çözüldü

Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada, Senegalli kaleci Tony Sylva'nın Fransa'nın Lille takımından transfer edilmesi için yürütülen işlemlerde önemli bir adım atıldığı, konuyla ilgili FIFA'dan resmen onay geldiği duyuruldu.



Resmi site aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, Senegalli kaleci Tony Sylva takım kadrosuna dahil olması için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan onay alınması gerekiyor. FIFA tarafından verilen onayın ardından TFF'nin de en kısa sürede prosüdürü tamamlaması bekleniyor.



Kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle; "Kulübümüzün Fransa’nın Lille takımından transfer etmeyi planladığı Senegalli kaleci Tony Sylva için FİFA’dan beklenen onay çıktı. Buna göre FİFA Oyuncu Statüleri Komitesi Tek Hakimliği Tony Sylva’nın Trabzonspor Kulübü’ne geçici kaydı için Türkiye Futbol Federasyonu’na yetki verdi. "



