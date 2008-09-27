T24 LogoT24 Logo
Spor

Sylva sorunu çözüldü

Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada, Senegalli kaleci Tony Sylva'nın Fransa'nın Lille takımından transfer edilmesi için yürütülen işlemlerde önemli bir adım

27 Eylül 2008 03:00

Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada, Senegalli kaleci Tony Sylva'nın Fransa'nın Lille takımından transfer edilmesi için yürütülen işlemlerde önemli bir adım atıldığı, konuyla ilgili FIFA'dan resmen onay geldiği duyuruldu.

Resmi site aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, Senegalli kaleci Tony Sylva takım kadrosuna dahil olması için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan onay alınması gerekiyor. FIFA tarafından verilen onayın ardından TFF'nin de en kısa sürede prosüdürü tamamlaması bekleniyor.

Kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle; "Kulübümüzün Fransa’nın Lille takımından transfer etmeyi planladığı Senegalli kaleci Tony Sylva için FİFA’dan beklenen onay çıktı. Buna göre FİFA Oyuncu Statüleri Komitesi Tek Hakimliği Tony Sylva’nın Trabzonspor Kulübü’ne geçici kaydı için Türkiye Futbol Federasyonu’na yetki verdi. "

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24