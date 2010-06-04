T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sydney'de ilginç uygulama

Yemeklerini israf eden müşterilerden bıkan bir Avustralyalı restoran sahibi, yemeğini bitirenlere yüzde 30 indirim uygulaması başlattı.

04 Haziran 2010 03:00

T24- Yemeklerini israf eden müşterilerden bıkan bir Avustralyalı restoran sahibi, yemeğini bitirenlere yüzde 30 indirim uygulaması başlattı.

Sydney'in Surry Hills banliyösündeki 30 kişilik restoranı işleten Yukako İçikava, restoranının kapısına prensipler listesi astı.


İçikava, "sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya katkıda bulunmak için, konuklarımızdan, çoğu diğer restorandan biraz daha fazlasını istiyoruz" diye yazdığı listede, yiyeceklerin bitirilmesi gerektiği vurgulandı. Listede, aksi taktirde şef ve yardımcı personelin, müşteriye, "bir dahaki sefere başka bir restoranı tercih edin " diyeceği notu yer aldı.


İlkeler listesinde ayrıca "salata ve sebzeler dekor değildir, menünün bir parçasıdır" uyarısı yapıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24