Sydney'de ilginç uygulama

T24-

Sydney'in Surry Hills banliyösündeki 30 kişilik restoranı işleten Yukako İçikava, restoranının kapısına prensipler listesi astı.



İçikava, "sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya katkıda bulunmak için, konuklarımızdan, çoğu diğer restorandan biraz daha fazlasını istiyoruz" diye yazdığı listede, yiyeceklerin bitirilmesi gerektiği vurgulandı. Listede, aksi taktirde şef ve yardımcı personelin, müşteriye, "bir dahaki sefere başka bir restoranı tercih edin " diyeceği notu yer aldı.



İlkeler listesinde ayrıca "salata ve sebzeler dekor değildir, menünün bir parçasıdır" uyarısı yapıldı.