Sydney’de fabrikada silahlı çatışma; 1 ölü, 2 yaralı

Avustralya'nın Sydney kentinde silahlı bir kişi, fabrikanın içinde polisle çatışmaya girdi. Olayda bir kişi ölürken, iki kişi yaralandı.

Sydney kentindeki bir fabrika içinde yaşanan çatışmada polis operasyonun sürdüğünü açıkladı. Şehrin güney batısındaki sanayi bölgesi Ingleburn'de yaşanan olayda silahlı saldırganın elinde rehine bulunup bulunmadığı henüz netleşmedi.

Avustralya medyasında çıkan haberlere göre, saldırganın elinde otomatik tüfek bulunuyor. Polis, olay yerinde soruşturmayı engelleyen bir adamın gözaltına alındığını duyurdu.

Çevre işyerlerinde çalışanlara binalardan çıkmamaları tavsiye edilirken, tüm yollar kesildi.