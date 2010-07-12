Swoboda'dan CHP'ye referandum tavsiyesi

T24 - Hannes Swoboda, halk oylamasına sunulacak paketin sosyal demekrat değerler taşıdığını söylerek, CHP’ye paketi destekleme çağrısnda bulundu.





Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar Grubu Başkan Yardımcısı Hannes Swoboda, "CHP'ye ve yeni liderine bizim tavsiyemiz bu paketin arkasında durması ve desteklemesi. Çünkü sosyal demokrat değerler de getiriyor bu değişiklik" dedi.

DUBROVNİK- "Hırvatistan Zirvesi"ne katılan Hannes Swoboda, 12 Eylül tarihinde referanduma sunulacak Anayasa değişikliğine ilişkin soru üzerine, "Bu Anayasa paketi Türk vatandaşları için önemli, aynı zamanda Avrupa Birliği için de önemli. Türk halkına daha fazla demokrasi ve özgürlük seçeneği sunuyor. Bu reform Türk halkına çok büyük kazançlar getirecektir. Çünkü yeni özgürlükler getiriyor. Bu özgürlükler kapsamında yargı ve asker de var. Dolayısıyla Türk halkının kazançlı olacağına inanıyorum. Demokrasi yolunda çok büyük bir adım" değerlendirmesinde bulundu.



Swoboda, "Biz Avrupa Birliği olarak her zaman için Türkiye’nin demokratikleşmesine ve reformlarına destek veriyoruz ve bu gördüğümüz Anayasa paketi de reformlara, özgürlüklere açık bir Anayasa paketi. Dolayısıyla biz bu değişikliği destekliyoruz. Çünkü sosyal demokrat değerler de getiriyor bu değişiklik. CHP’ye ve yeni liderine bizim tavsiyemiz bu paketin arkasında durması ve desteklemesi. Çünkü sosyal demokrat değerler de getiriyor bu değişiklik. Eğer CHP sosyal demokrat bir parti olmak istiyorsa bu reformları desteklemelidir" diye konuştu.



Hannes Swoboda, ABD Başkanı Barack Obama’nın Türkiye’nin AB’ye üyeliğine ilişkin sözleriyle ilgili soruya da "Öncelikle şunu söyleyeyim, ABD’nin Irak’a yaptığı müdahale Türkiye için olumlu bir şey değildi. İkinci olarak, ABD’nin Orta Doğu stratejisinde Türkiye’yi zora sokan birçok şeyler var. Ancak şunu söylemeliyim ki Türkiye’nin yeni dış politikası, AB ve ABD tarafından da ortak değerlerde buluşturulup devam ettirildiğinde bu çok olumlu bir şey olacaktır. ABD daha çok kendi siyasetiyle ilgilenmeli" yanıtını verdi.





