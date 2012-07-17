T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Swissotel'in satışı mahkemeden döndü

İstanbul 7. İdare Mahkemesi ise satışta rekabet koşullarının oluşmadığına karar verip Swiss Otel ihalesini iptal etti

17 Temmuz 2012 13:21

CHP'li meclis üyelerinin ihale iptali için açtıkları davayı İstanbul 7. İdare karara bağladı. Mahkeme satışın iptaline karar verdi.
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Ekim 2009'da satış kararı alınan Swissotel ve arazisi için 14 Nisan 2010'da ilk ihaleye çıkıldı. Ancak yeterli katılım olmadığı için ihale ertelendi. Daha sonra 420 milyon lira muammen bedelle çıkılan ihaleyi Hüsnü Özyeğin'in aynı zamanda otelin kiracısı durumunda olan şirketi, Anadolu Japon Turizm tek katılımcı firma olarak aldı.

Akşam'ın haberine göre, Anadolu Japon Turizm muammen bedelin iki milyon lira üstünde bir satışla söz konusu ihaleyi kazandı. Ancak satış için yeterli rekabet koşullarının olmadığını belirten CHP'li Meclis Üyeleri iptal için dava açtı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Serdar Bayraktar ve Hakkı Sağlam'ın açtığı davada İBB ve Özyeğin'in şirketi Anadolu Japon Turizm, davaya müdahil olup, meclis üyelerinin davayı açma yeterliliklerinin olmadığını ve belirlenen muammen bedelin üstünde satış yapıldığını belirterek mahkemenin davayı reddetmesini istediler. İstanbul 7. İdare Mahkemesi ise satışta rekabet koşullarının oluşmadığına karar verip ihaleyi iptal etti.

ETİKETLER

swiss otelistanbulihalesatış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24