Swissotel'in satışı mahkemeden döndü

CHP'li meclis üyelerinin ihale iptali için açtıkları davayı İstanbul 7. İdare karara bağladı. Mahkeme satışın iptaline karar verdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Ekim 2009'da satış kararı alınan Swissotel ve arazisi için 14 Nisan 2010'da ilk ihaleye çıkıldı. Ancak yeterli katılım olmadığı için ihale ertelendi. Daha sonra 420 milyon lira muammen bedelle çıkılan ihaleyi Hüsnü Özyeğin'in aynı zamanda otelin kiracısı durumunda olan şirketi, Anadolu Japon Turizm tek katılımcı firma olarak aldı.

Akşam'ın haberine göre, Anadolu Japon Turizm muammen bedelin iki milyon lira üstünde bir satışla söz konusu ihaleyi kazandı. Ancak satış için yeterli rekabet koşullarının olmadığını belirten CHP'li Meclis Üyeleri iptal için dava açtı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Serdar Bayraktar ve Hakkı Sağlam'ın açtığı davada İBB ve Özyeğin'in şirketi Anadolu Japon Turizm, davaya müdahil olup, meclis üyelerinin davayı açma yeterliliklerinin olmadığını ve belirlenen muammen bedelin üstünde satış yapıldığını belirterek mahkemenin davayı reddetmesini istediler. İstanbul 7. İdare Mahkemesi ise satışta rekabet koşullarının oluşmadığına karar verip ihaleyi iptal etti.