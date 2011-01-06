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SWISS AIR UÇAĞINA BOMBA İHBARI İSTANBUL (A.A)

06 Ocak 2011 20:00

-SWISS AIR UÇAĞINA BOMBA İHBARI İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - Swiss Air'in İstanbul-Zürih seferini gerçekleştirecek uçağında bomba ihbarı nedeniyle arama yapılıyor.  Bir yolcu, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali H kontuarının karşısındaki erkekler tuvaletinde, üzerinde İngilizce ''Swiss Air uçağında bomba var'' yazılı bir not buldu.  Yolcunun durumu güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından, Swiss Air'in saat 17.15'teki İstanbul-Zürih seferini yapacak olan ve aprondaki 210 no'lu körükte yolcularını almak üzere bekleyen LX 1805 sefer sayılı uçakta arama çalışması başlatıldı.  Yolcular, arama sonuçlanıncaya kadar Dış Hatlar terminalinde bekletiliyor. 

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