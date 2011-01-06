-SWISS AIR UÇAĞINA BOMBA İHBARI İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - Swiss Air'in İstanbul-Zürih seferini gerçekleştirecek uçağında bomba ihbarı nedeniyle arama yapılıyor. Bir yolcu, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali H kontuarının karşısındaki erkekler tuvaletinde, üzerinde İngilizce ''Swiss Air uçağında bomba var'' yazılı bir not buldu. Yolcunun durumu güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından, Swiss Air'in saat 17.15'teki İstanbul-Zürih seferini yapacak olan ve aprondaki 210 no'lu körükte yolcularını almak üzere bekleyen LX 1805 sefer sayılı uçakta arama çalışması başlatıldı. Yolcular, arama sonuçlanıncaya kadar Dış Hatlar terminalinde bekletiliyor.