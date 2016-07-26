Swinger partisi kanlı bitti; 1 ölü, 2 yaralı

İngiltere'nin Surrey bölgesinde lüks bir evde gerçekleşen ve 450 kişinin katıldığı belirtilen swinger partisinde bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

hürriyet'in haberine göre; komşular sabaha karşı 2.30 sularında silah seslerinin duyulduğunu ardından ambulans ve polisin olay yerine ulaştığını belirttiler.

Olay yerine ulaşan polis bir kişinin öldüğünü iki kişinin yaralandığını tespit etti.

Olaya şahit olan bir komşu, "Gece vakti spor arabaların olay yerinden hızla uzaklaştığını gördüm, hemen ardından polis ve ambulans geldi. Partiye katılan insanlar evden çıkıp olay yerine doğru geliyorlardı. Herkes dehşete düşmüştü. Köy halkı bu sabah büyük bir şok geçirdi" diye konuştu.

Polis esrarengiz olayı incelerken olay yerinde bulunan kullanılmış kondom ve kanlı bir mendilin olayla ilişkisini araştırıyor.