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Dünya

Swaziland 40'lanıyor

Swaziland'da Kral'ın doğumu ve ülkenin bağımsızlığının 40. yıl dönümü gösterişli bir şekilde kutlanıyor

06 Eylül 2008 03:00

Swaziland'da kralın doğumu ve ülkenin bağımsızlığının 40. yıl dönümü gösterişli bir şekilde kutlanıyor. Afrika'nın güneydoğusunda yer alan bu küçük ülkenin nüfusunun büyük çoğunluğunun 40 yaşına kadar yaşama şansı yok.

Hükümet, kutlamaların 2,5 milyon dolara mal olduğunu açıklasa da, gözlemciler harcanan paranın bunun en az 5 katı olduğunu savunuyor.

40'ın laneti

Hükümet, bugünkü kutlamaları kralın 40. yaş günü ve İngiltere'den bağımsızlığın 40. yıl dönümü nedeniyle "40-40 kutlamaları" diye adlandırıyor. Swaziland halkının hayatında ise başka bir 40-40 var. Ülkede hem işsizlik oranı yüzde 40, hem de yetişkin nüfusta HIV taşıyanların oranı yaklaşık yüzde 40.

Kral 40 yaşına girdi, ama dünyadaki en yüksek AIDS oranı nedeniyle bu ülkede yaşayanların sadece 4'te biri 40 yaşını görme şansına sahip. Swaziland'ın bir milyonluk nüfusunun yüzde 70'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

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