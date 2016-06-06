Swansea City 100 milyon sterline satıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City, 100 milyon sterline ABD'li yatırımcılara satıldı. Kulübün yeni sahibi ABD'li yatırımcılar oldu.

Swansea'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Jason Levien ve Steve Kaplan'ın liderlik ettiği konsorsiyum, 100 milyon sterlin ödeyerek kulübün hisselerinin yüzde 60'ını satın aldı.

Hisselerin yüzde 13,2'sine sahip olan kulüp başkanı Huw Jenkins ile yüzde 5,3'lük hissedar başkan yardımcısı Leigh Dineen'in aynı göreve devam edecek.

Açıklamada, "Kulübün yeni hissedarları bunu, takımın her alanda uzun vadeli büyümesi için heyecanlı bir fırsat olarak görüyorlar" ifadesine yer verildi.

2011 yılında Premier Lig'e yükselen Galler ekibi, geçen sezon ligi 12. sırada tamamlamıştı.