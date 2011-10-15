-Swank parayı hayır kurumlarına bağışlayacak LOS ANGELES (A.A) - 15.10.2011 - Amerikalı aktris Hilary Swank, Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov'un doğum gününde Grozni'de verilen konsere katıldığı için ödenen ücreti hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı. İki kez Oscar kazanan Swank'ın sözcüsü, aktristin söz konusu organizasyona katıldığı için çok pişman olduğunu ve aldığı ücreti çeşitli hayır kurumlarına bağışlama kararı aldığını belirtti. İnsan hakları örgütlerinin tepkisi üzerine birkaç gün önce bir mesaj yayımlayan Swank, Kadirov'un bölgede yönettiği adam kaçırmalardan, yargısız infazlardan ve diğer büyük suçlardan haberi olmadığını ifade ederek, konsere katıldığı için "çok pişman" olduğunu kaydetmişti. Çeçenistan hükümeti, Kadirov'un 35. doğum gününde aralarında Swank, Belçikalı aktör Jean-Claude Van Damme ve İngiliz kemancı Vanessa Mae'nin de bulunduğu çok sayıda ünlünün katılımıyla büyük bir konser organize etmişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise Swank ve diğer ünlüleri aldıkları ücret ve hediyeleri iade etmeleri konusunda uyarmıştı.