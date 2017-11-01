Svilar'ın damga vurduğu maçta 3 puan ManU'nun

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanan 4. maçlarda Manchester United, konuğu Benfica'yı 2-0 mağlup etti.

Benfica'nın 18 yaşındaki Belçikalı kalecisi Mile Svilar, 15. dakikada kurtardığı penaltıyla ‘penaltı kurtaran en genç kaleci’ unvanını alırken; 45’te kendi kalesine attığı golle ‘Şampiyonlar Ligi’nde kendi kalesine gol atan en genç oyuncu oldu.

Ev sahibi ManU, maçın henüz 15. dakikasında kazandığı penaltıdan Anthony Martial ile yararlanamadı. Fransız futbolcunun etkili kullanamadığı penaltıda 18 yaşındaki Svilar gole izin vermedi.

Svilar'ın talihsiz anı

45. dakikada Nemanja Matic’in direkten dönen şutunda top, Belçikalı kaleci Svilar’ın sırtına çarparak ağlara gitti: 1-0.

Kırmızı Şeytanlar, 78. dakika bir penaltı daha kazandı. Bu kez topun başına geçen Hollandalı savunmacı Daley Blind hata yapmadı ve skoru belirledi: 2-0.

Benfica'nın puanı yok!

Bu sonuçla birlikte puanını 12’ye yükselten ManU 4’te 4 ile liderliğini sürdürdü. Puanı bulunmayan Benfica ise son sırada yer aldı.

Gruptaki diğer maçta CSKA, deplasmanda Basel’i 2-1 mağlup etti.