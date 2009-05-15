Svat Vadisi'nde sokağa çıkma yasağı kalkıyor

Pakistan ordusu, militanlara karşı operasyon düzenlediği Svat Vadisi'nde, sivillerin kaçışını sağlamak için bölgenin büyük bölümünde sokağa çıkma yasağını geçici olarak kaldırıyor.



Yetkililer, Svat Vadisi'nin büyük bölümünde sokağa çıkma yasağının, TSİ 01:00 ile 09:00 arasında günde 8 saat askıya alındığını açıklarken, Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, ordunun, bölgeyi militanlardan temizlemede başarılı olduğunu söyledi.



BM'ye göre, Svat Vadisi'nde orduyla Taliban militanları arasındaki çatışmalar nedeniyle yerlerinden olan 800 binden fazla kişi kamplarda zor koşullarda yaşıyor. Bölgenin en büyük kenti Mingora'da yaklaşık 150 bin sivilin sıkışıp kaldığı sanılıyor.



Svat Vadisi ve komşu bölgelere şu ana kadar 15 bin askerin konuşlandırıldığı belirtiliyor.

