Suzuki'de benzin bedava

Aralık ayı boyunca Swift sahibi olan herkes, tüm Shell istasyonlarından 3 bin kilometrelik 95 oktan kurşunsuz benzin almaya hak kazanacak.



Swift’in tüm versiyonları için geçerli olacak kampanyada aracı satın alırken verilecek Shell yakıt hediye kartı ile tüketiciler bu fırsattan yararlanacak.



Swift’in 1.3 MT benzinli versiyonunun anahtar teslim fiyatı ise 25.150 YTL.



Suzuki’nin Swift modeline olan ilginin devam ettiğini belirten Suzuki Murahhas Azası Ali Savcı, “Otomotiv sektöründeki daralmaya rağmen Swift modeline uyguladığımız bedava benzin kampanyasına gösterilen ilgiden çok memnunuz. Tüketiciler için bir fırsat dönemi olarak gördüğümüz bu süreçte Swift’i daha da cazip bir alternatif haline getirmek için kampanya süresini Aralık ayı sonuna kadar uzattık” dedi.



