T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Suzuki 1200 kişiyi işten çıkarıyor

Otomotiv şirketi Suzuki, Macaristan'daki fabrikasından işçi çıkarma kararı aldı.

30 Kasım 2008 02:00

Otomotiv şirketi Suzuki, küresel mali krizin en fazla etkilediği ülkeler arasında yer alan Macaristan'daki fabrikasından işçi çıkarma kararı aldı.

1991'den bu yana Estergon şehrinde üretimini sürdüren Suzuki, önümüzdeki günlerde 1200 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Bu yıl fabrikanın üretim kapasitesini 300 bin binek otomobile çıkaran Suziki'nin, satışlarında kriz nedeniyle büyük düşüş yaşadığı kaydedildi.

Macaristan'da küresel kriz nedeniyle işten çıkarılanların sayısı yaklaşık 20 bini buldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24