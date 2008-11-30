Suzuki 1200 kişiyi işten çıkarıyor

Otomotiv şirketi Suzuki, küresel mali krizin en fazla etkilediği ülkeler arasında yer alan Macaristan'daki fabrikasından işçi çıkarma kararı aldı.



1991'den bu yana Estergon şehrinde üretimini sürdüren Suzuki, önümüzdeki günlerde 1200 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.



Bu yıl fabrikanın üretim kapasitesini 300 bin binek otomobile çıkaran Suziki'nin, satışlarında kriz nedeniyle büyük düşüş yaşadığı kaydedildi.



Macaristan'da küresel kriz nedeniyle işten çıkarılanların sayısı yaklaşık 20 bini buldu.

