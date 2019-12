-SUZANNE MÜBAREK İNGİLTERE'DE İDDİASI LONDRA (A.A) - 01.02.2011 - Mısır'da sokağa dökülen halkın görevi bırakmasını istediği 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in ve ailesinin, İngiltere ile çeşitli bağları bulunuyor. Suzanne Mübarek'in İngiltere ile bağları nedeniyle, Mısır'da yaşanan olayların ardından bu ülkeye geldiğine dair çeşitli haberler basında yer alıyor. Hüsnü Mübarek'in eşi Suzanne Mübarek'in (69) babası Mısırlı bir pediatrist, annesi ise İngiliz bir hemşire. Suzanne Mübarek'in babası Saleh Tabet 1934 yılında öğrencisi olduğu Galler'deki Cardiff Üniversitesinde, Lily May Palmer isimli Güney Galli bir hemşireyle tanışıyor ve Londra'da evleniyor. Suzanne Mübarek'in İngiltere ile bağları nedeniyle, Mısır'da yaşanan olayların ardından bu ülkeye geldiğine dair çeşitli haberler basında yer alıyor. Suzanne Mübarek iki yıl önce verdiği bir demeçte, hala İngiltere'de kuzenleri olduğunu söylemiş ve "Her iki kültürde ve dilde de kendimi rahat hissediyorum" demişti. Hüsnü-Suzanne Mübarek çiftinin Alaa ve Cemal adlarında iki oğulları bulunuyor. Kamuoyunun ağabeyi Alaa'ya göre daha yakından tanıdığı küçük kardeş Cemal, Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nde okudu. Cemal Mübarek eğitiminin ardından önce Mısır'daki, daha sonra ise Londra'daki "Bank of America"da çalıştı. Cemal Mübarek (47) siyasi kariyerine, 2000 yılında başladı. Babası, oğlunu Ulusal Demokratik Parti'nin genel sekreterliğine atadı. Cemal Mübarek, İngiliz politikacılara olan hayranlığını dile getirmekten kaçınmadı. Winston Churchill ve Margaret Thatcher'ın liderliklerine ve politikalarına hayran olduğunu ifade eden Cemal Mübarek, İngiltere'nin "Demir Leydi" lakaplı ilk kadın Başbakanı Thatcher'le ilgili şöyle demişti: "O zamanlar Londra'da yaşıyordum ve ülkenin geçirdiği inanılmaz değişime şahit olmuştum." Mübarek çifti, İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair'i de ailesiyle birlikte Şarm El Şeyh'deki lüks villalarında ağırlamıştı. İngiliz basını, Hüsnü Mübarek'in Batı'da birçok yerde mülkü olduğuna dikkati çekiyor. Mübarek'in Los Angeles, Washington, New York gibi şehirlerde gayrimenkulleri bulunduğu, ayrıca ABD, İsviçre ve İngiltere'de banka hesaplarının mevcut olduğu öne sürülüyor. -STK'LAR İKTİDARDAN ÇEKİLMEYE ÇAĞIRDI- Mısır'da 50 insan hakları örgütü yayınladığı ortak bildiriyle, halk isyanının 8. gününe girdiği ve en az 125 kişinin öldüğü ülkenin kan gölüne dönmemesi için, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i iktidardan çekilmeye davet etti. Kahire İnsan Hakları Araştırmaları Merkezi, Mısır Ekonomik ve Sosyal Haklar Derneği ve Arap Adli Bağımsızlık Merkezi gibi sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu Mısır'ın en önemli insan hakları koruma örgütleri, Cumhurbaşkanı Mübarek'in Mısır halkının talebine saygı göstermesi ve ülkenin kan gölüne dönmemesi için iktidardan çekilmesi gerektiğini bildirdiler. Ülkede ayrıca tüm siyasi parti ve politik güçler ile sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek bir kurul tarafından yeni bir anayasa hazırlanması çağrısı yapan STK'lar, altı ay içinde adli denetim altında özgür ve şeffaf milletvekili ve devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını istediler.