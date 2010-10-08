-SUZAN SABANCI DİNÇER FINANCIAL TIMES'DA LONDRA (A.A) - 08.10.2010 - Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas üyesi Suzan Sabancı Dinçer, İngiliz Financial Times (FT) gazetesindeki ''20 soruda'' bölümünde işini ve kendisini anlattı. Gazetenin, iş dünyasının önde gelenleriyle yaptığı ''20 soruda'' bölümünde yer alan Dinçer, ''işinizi 10 kelimede tanımlayın'' sorusuna, ''Türkiye'nin en iyi perakende bankasını daha da iyi yapan ekibin liderliğini yapmak'' yanıtını verdi. Kişisel asistanının kendisini nasıl tanımlayacağının sorulması üzerine de Dinçer, asistanının bu tip şeyleri düşünecek zamanı olmadığını, çünkü çok çalıştığını kaydetti. Dinçer, ''Eşiniz, işinizi nasıl tanımlıyor'' sorusuna da, ''Çaba gerektiren ve emek isteyen. Ama kendisinin işi de öyle. Birbirimizi anlıyoruz ve bana çok destek oluyor'' dedi. Üç en iyi özelliğini, ''Disiplin, dinlemeyi ve ne zaman gülüneceğini bilmek'' olarak tanımlayan Dinçer, en olumsuz özelliğinin ise, ''sonuçlar konusunda sabırsız olmak'' olduğunu belirtti. Suzan Sabancı Dinçer'in 2008 yılından bu yara Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas üyeliğini yürüttüğüne dikkati çeken gazete, 45 yaşındaki Dinçer'in 1986 yılında Akbank'taki kariyerine başladığı bilgisine yer verdi. -''İYİ ANILMAK İSTİYORUM''- FT'nin soruları ve Dinçer'in verdiği cevaplar şöyle: -''Bulunduğunuz noktaya geleceğinizi biliyor muydunuz? -Bu işte bir yerim olacağını biliyordum. Yönetim Kurulu Başkanı olabileceğimi anladığım zaman, bunu hak etmem gerektiğini de biliyordum. -Aile işinin iyi yanları nelerdir? -Sadakat ve bağlılık. Aile şirketleri mevcut krizde dünya çapında kendilerini kanıtladılar. -Olumsuz yanları? -Aile şirketleri fazlaca hiyerarşik olur. Ama tehlikeyi biliyorsanız, bununla başedebilirsiniz. Akbank, İstanbul Borsasında en büyük hisse senetlerine sahip. Aile önemli ama biz bir kurumuz, bu anne-baba ilişkisi değil. -İyi bankacı nasıl olunur? -Güvenle, ayaklarınızın üzerine basmakla, ve bir sonraki tepenin üzerinden bakma yetisiyle.'' Türk iş dünyasında cinsiyet ayrımının yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine de Dinçer, ''Akbank'ta kadın çalışanların, erkek çalışanlardan fazla olduğunu'' söyledi. Şu anda ne okuduğu sorusu üzerine ise Dinçer, İpek Çalışlar'ın Halide Edip ile ilgili yeni biyografisi okuduğunu söyledi. Blackberry telefonunu hiç kapatmadığını, hatta yedeğini taşıdığını kaydeden Dinçer, en çok etkilendiği kişinin babası olduğunu ifade etti. Kariyerinin en gergin anının, 2001'deki kriz olduğunu söyleyen Dinçer, nasıl anılmak istersiniz sorusuna, ''Akbank ile işlerini büyüten, yeni evler alan, çocuklarının eğitimini sağlayan insanlar tarafından iyi anılmak istiyorum'' yanıtını verdi.