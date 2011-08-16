-Suzan Mübarek'in ziyaretine soruşturma KAHİRE (A.A)-15.08.2011 - Mısır İçişleri Bakanı Mansur El İsevi'nin, eski First Lady Suzan Mubarek'in gelinleri ve torunu ile birlikte Tora Cezaevi'ne giderek, oğulları Ala ve Cemal'i ziyareti ile ilgili soruşturma açılıp araştırma başlatılması talimatı verdiği bildirildi. Mısır'da yayımlanan bağımsız El Masri El Yovm gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanı Mansur El İsevi, Suzan Mübarek'in oğullarını görmek için yaptığı hapishane ziyaretinde, kanunlara aykırı bir durum olup olmadığının soruşturulması için talimat verdi. Gazeteye konuşan bir kaynak, Suzan Mübarek, gelinleri Haidi Rasekh ile Hatice El Cemal ve torunlarının, Ala ve Cemal Mübarek'i Tora Cezaevi'nde ziyaret ettikleri ve görüşme süresini 3 saat uzattıklarını iddia etti. Aynı kaynak, Suzan Mübarek ve gelinlerini cezaevine getiren aracın, içeriye kadar girdiğini bu durumun cezaevi yönetmeliklerine aykırı olduğunu savundu. İçişleri Bakanı İsevi'nin, Mübarek'in oğulları Ala ve Cemal'in mahkemeye gidiş gelişlerinde ellerine neden kelepçe takılmadığı ile ilgili ayrı bir soruşturma açıtırdığı ileri sürüldü. 25 Ocak'ta, Mısır genelinde başlayan halk ayaklanması sonucunda görevlerini orduya devrederek istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in oğulları Cemal ve Ala, babaları ile birlikte yargılandıkları iki duruşmaya kelepçesiz getirilmişlerdi.