-SUZAN MÜBAREK PARASINI DEVLETE DEVRETİYOR KAHİRE (A.A) - 17.05.2011 - Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in eşi Suzan Mübarek'in parasını devlete iade etmesinin, kendisi hakkında yolsuzluk soruşturmasını sürdüren mahkeme heyetini tatmin edeceği bildirildi. Mısır Adalet Bakanı Muhammed El Gundi, El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, Suzan Mübarek'in parayı iade etmesinin, mahkeme heyeti için yeterli olacağını söyledi. Mısır haber ajansı, Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in eşi Suzan Mübarek'in, parasını ve mal varlığını devlete devrettiğini duyurmuştu. Devredilen mallar arasında Kahire'deki bir villanın bulunduğu, Suzan Mübarek'in yetkililere, iki banka hesabında bulunan 3.37 milyon doları çekmek için vekaletname verdiği belirtiliyor. Suzan Mübarek, yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında cuma günü gözaltına alınmasından kısa süre sonra kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alınmıştı. Eski ''first lady'' hakkında, İskenderiye Kütüphanesi fonlarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla soruşturma açılmıştı.