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Dünya

SUZAN MÜBAREK MAL VARLIĞINI DEVLETE BIRAKTI ŞARM EŞŞEYH (A.A)

17 Mayıs 2011 01:16

-SUZAN MÜBAREK MAL VARLIĞINI DEVLETE BIRAKTI ŞARM EŞŞEYH (A.A) - 16.05.2011 - Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in eşi Suzan Mübarek'in, parasını ve mal varlığını devlete devrettiği bildirildi. Haberi veren Mısır haber ajansı, Suzan Mübarek'in yurt içindeki varlıklarının değerinin 3 milyon dolar değerinde olduğunu bildirdi. Mübarek'in bu kararının hakkındaki soruşturmasının düşmesini sağlayabileceği belirtiliyor. Suzan Mübarek, yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında cuma günü gözaltına alınmasından kısa süre sonra kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alınmıştı. Eski ''first lady'' hakkında, İskenderiye Kütüphanesi fonlarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

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