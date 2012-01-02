-Suzan Mübarek İngiltere'den yardım istedi KAHİRE (A.A) - 02.01.2012 - Mısır'ın halk ayaklanması sonucunda 30 yıllık iktidarını bırakmak zorunda kalan ve yargılanması süren eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in eşi Suzan Mübarek'in kocası ve oğulları için İngiltere'den yardım istediği iddia edildi. Mısır'da yayımlanan yarı resmi Rosa El Yusuf Dergisi'nin haberine göre, annesi İngiliz olan ve halen İngiliz vatandaşlığı bulunan Suzan Mübarek, İngiltere hükümetinden kocasının hapisten kurtarılması, oğulları Ala ve Cemal'in adil yargılanması için yardım talep etti. Eski First Lady'nin İngiltere hükümetine yardım talebi içeren 3 mektup gönderdiği belirtilirken, Suzan Mübarek'in İngiltere'den bir İngiliz vatandaşı olarak yardım istediği öne sürüldü. Suzan Mübarek mektuplarda oğlu Cemal ile Ala'nın cezaevinde depresyon geçirdiğini vurgulayarak, Cemal Mübarek'in Tora Cezaevi'ndeki koşullardan şikayet ettiğini anlattı. Anne Mübarek, oğlu Cemal'in depresyona girme sebebi olarak, cezaevi yönetiminin Cemal'in cep telefonuna el koymasını ve Cemal'in ailesi ile görüşememesini gösterdi. Oğlu Ala'nın eşi Haydi Rasih'in ve torunu Ömer'in İngiltere'ye gidebilmeleri için İngiltere'nin Mısır hükümeti nezdinde girişimde bulunmasını isteyen Suzan Mübarek, mektuplarında halk ayaklanması sırasında aile fertlerinin yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Mübarek ailesinin fertleri, yolsuzluk, rüşvet, kamu mallarını çıkar amaçlı kullanmak ve halk ayaklanması sırasında güvenlik güçlerine göstericilerin üzerine ateş açılması emri vermek suçlamaları ile yargılanıyorlar.