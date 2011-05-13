-SUZAN MÜBAREK 15 GÜN GÖZALTINDA KAHİRE (A.A) - 13.05.2011 - Mısır'da yolsuzlukla mücadele kurumu, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in karısının, yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında 15 gün gözaltında tutulacağını belirtti. Güvenlik ve adli kaynaklar, Suzan Mübarek'in Kahire Cezaevine götürüleceğini kaydetti. Adalet Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Hüsnü Mübarek ile eşinin yasa dışı yollarla büyük servet edindikleri şüphesiyle sorgulandığını bildirmişti. Hüsnü Mübarek'in, para aklama suçundan gözaltı süresinin 15 gün daha uzatılmasına karar verilmişti.