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Ekonomi

Suyun da "helal" sertifikası var İSTANBUL (A.A)

13 Ekim 2011 19:05

-Suyun da "helal" sertifikası var İSTANBUL (A.A) - 13.10.2011 - 2. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Ürünler Fuarına katılan firmalar arasında, helal gıda sertifikasına sahip firmalardan Hamidiye Kaynak Kuları, Erpiliç, Beyza Piliç, Tatlıses Çiğ Köfte, Köprü Medikal, Enka Süt gibi 100'e civarında firma yer alıyor.  CNR Expo'da düzenlenen fuardaki Hamidiye Kaynak Suları standında firma yetkilisi, üretim şartları, kullanılan malzemeler, kaynak durumu gibi denetimlerden geçtikten sonra 2010 yılında bu sertifikayı almaya hak kazandıklarını, bütün kalite belgelerine sahip olduklarını belirtti.  Erpiliç Pazarlama Müdür Yardımcısı İsmail Biçen de helal gıda sertifikasını, ihracat pazarlarına ve İslam coğrafyasına hitap edebilmek için 2009 yılında aldıklarını, Kuzey Afrika, Irak, İran, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetlerine ihracatlarının devam ettiğini söyledi. Biçen, ''Helal sertifika bütün İslam ülkelerinde aranan bir belge. Aylık 20 bin ton üretimimiz var ve üretimimizin yüzde 10'u ihracata gidiyor'' dedi.

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