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Dünya

Süveyş Kanalı'nın açılışına Mısır'dan resmi davet

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Süveyş Kanalı projesinin açılışına ilişkilerinin sorunlu olduğu Türkiye ve Katar'ı da davet ettiklerini söyledi

16 Temmuz 2015 19:21

Mısır, Süveyş Kanalı projesinin 6 Ağustos’ta yapılacak açılışına Türkiye’yi davet etti. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri Süveyş Kanalı projesinin açılışına ilişkilerinin sorunlu olduğu Türkiye ve Katar da dahil olmak üzere tüm dünya ülkelerini davet ettiklerini açıkladı.

El Ahram gazetesinin haberine göre Şükri açıklamasında, açılışın uluslararası ticaretle ilgili olduğunu ve sadece belli ülkelerin çağırılmasının mantıklı olmayacaını düşündüklerini belirtti.

 

Mısır'ın en büyük projesi

 

Süveyş Kanalı'nın Kızıldeniz ve Akdeniz tarafındaki bölümlerinin genişletilmesinin yanı sıra "orta kesimlerde" 35 kilometrelik mesafe için de paralel bir kanal açılması planlanmıştı.

Projeyle birlikte daha önce bazı noktalarda geçiş için bekleyen gemiler, çift yönlü gidiş-geliş imkânına sahip olacak.

Bu projeyle Süveyş Kanalı'ndan geçecek gemi sayısı ile Mısır'ın kanaldan elde ettiği gelirin yüzde 200'den fazla artacağı ifade ediliyor.

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