-SÜVEYŞ KANALINDA GEMİ TRAFİĞİ ALTÜST OLDU KAHİRE (A.A) - 03.04.2011 - Süveyş Kanalı'nda, İsrail bayraklı konteyner yüklü bir geminin motor arızası sebebi ile karaya oturması sonucunca, kanalda trafiğin altüst olduğu ve bir çok geminin geçiş için beklemek zorunda kaldığı bildirildi. Mısır'ın resmi Nil televizyonun haberine göre, 42 bin tonluk konteyner gemisi, Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Port Said kenti yakınlarındaki Kantara bölgesinde, sabah saatlerinde karaya oturdu. Söz konusu geminin karaya oturması ile birlikte kanalda bulunan 28 geminin kanaldan çıkamadığı ve kanalın içinde beklediği, kanaldan geçiş yapmak isteyen onlarca geminin de Süveyş Kanalı'nın Akdeniz ve Kızıldeniz girişlerinde bekletildiği ifade edildi. Resmi kaynaklar, karaya oturan İsrail bayraklı geminin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü ifade ettiler. 1869 yılında açılışı yapılan Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlıyor. 165 kilometre uzunluğundaki kanaldan, yılda 20 binin üzerinde gemi geçiyor ve bu geçiş ücretlerinden Mısır, yıllık 5 milyar dolar civarında bir gelir elde ediyor.