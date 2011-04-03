T24 LogoT24 Logo
Dünya

SÜVEYŞ KANALINDA GEMİ TRAFİĞİ ALTÜST OLDU  KAHİRE (A.A)

03 Nisan 2011 23:01

-SÜVEYŞ KANALINDA GEMİ TRAFİĞİ ALTÜST OLDU  KAHİRE (A.A) - 03.04.2011 - Süveyş Kanalı'nda, İsrail bayraklı konteyner yüklü bir geminin motor arızası sebebi ile karaya oturması sonucunca, kanalda trafiğin altüst olduğu ve bir çok geminin geçiş için beklemek zorunda kaldığı bildirildi.  Mısır'ın resmi Nil televizyonun haberine göre, 42 bin tonluk konteyner gemisi, Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Port Said kenti yakınlarındaki Kantara bölgesinde, sabah saatlerinde karaya oturdu.  Söz konusu geminin karaya oturması ile birlikte kanalda bulunan 28 geminin kanaldan çıkamadığı ve kanalın içinde beklediği, kanaldan geçiş yapmak isteyen onlarca geminin de Süveyş Kanalı'nın Akdeniz ve Kızıldeniz girişlerinde bekletildiği ifade edildi.  Resmi kaynaklar, karaya oturan İsrail bayraklı geminin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü ifade ettiler. 1869 yılında açılışı yapılan Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlıyor. 165 kilometre uzunluğundaki kanaldan, yılda 20 binin üzerinde gemi geçiyor ve bu geçiş ücretlerinden Mısır, yıllık 5 milyar dolar civarında bir gelir elde ediyor.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24