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Dünya

Süveyş Kanalı Yönetimi: Ever Given hareket ettirildi, kanalda trafik akışı yeniden başladı

29 Mart 2021 16:18

Süveyş Kanalı Yönetimi, geçen hafta karaya oturan Ever Given gemisinin kurtarılması ile kanalda trafik akışının yeniden başladığını duyurdu.  

Reuters'ın aktardığı habere göre, Mısır'ın Süveyş Kanalı Yönetimi, dev konteyner gemisi Ever Given'ın yeniden yüzmesinin sağlandığını açıkladı. Yönetim, kanalda trafiğin devam ettiğini söyledi. 

Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak trafiği tıkayan dev konteyner gemisi, bugün altı gün sonra yüzdürülmüştü. 

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