Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given gemisi, tazminat anlaşmasının sonunda serbest bırakılıyor

Sıkışarak Süveyş Kanalı’nı tıkayan dev konteyner gemisi Ever Given, tazminat konusunda anlaşmaya varılmasıyla serbest bırakıldı.

Süveyş Kanalı’nda 3 Mart’ta karaya oturarak, deniz trafiğinin 6 gün boyunca durmasına neden olan “TEver Given” adlı konteyner gemisinin sahibi olan şirketi temsil eden hukuk firması Stan Marine ile Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) arasında tazminat konusunda anlaşmaya varıldı.

SCA, Ever Given kurtarıldıktan sonra gelir kaybı, kurtarma masraflarını toplayarak başta 900 milyon dolar talep etmiş, bu miktar daha sonra 550 milyon dolara düşmüştü.

Ever Given konteyner gemisi ve Hindistanlı mürettebatı 3 ayın ardından Süveyş Kanalı'ndan ayrılıyor.