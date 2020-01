Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Kocaeli'nin Gölcük Müftüsü Mahmet Şahin'in sosyal medya Facebook hesabından paylaştığı, “Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana…” şeklinde yaptığı yazıyı tepki gösterdi. Özkök, "Başı açık kadına hakaret edeyim derken, başı örtülü kadına da aynı hakareti ettiğinin farkında olmayacak kadar kendinden geçmişsin" diyerek Şahin'e cevaplaması için 4 soru sordu.

Ertuğrul Özkök'ün "Şuursuz bir müftüye anladığı dilden 4 soru" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Önceki bağımsızlıkaftanın konusu “domatesin kabuğuydu”...

Şuursuz bir Müslüman hanımefendi, başörtüsüz kadını kabuğu soyulmuş domatese benzetti...

Tam bu şoku atlattık derken bu defa şuursuz bir müftü efendi çıktı.

Arkadaşın Facebook hesabı var ya...

Bakın oraya ne yazmış:

“Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana...”

Aslanım müftü kardeşim benim...

Esprini yesinler...

Başı açık kadına hakaret edeyim derken, başı örtülü kadına da aynı hakareti ettiğinin farkında olmayacak kadar kendinden geçmişsin...

Madem espri yapmayla başladık, hadi hep birlikte eğlenelim.

Buyurun size harika bir “MMT”...

Mütedeyyin Müftü Testi...

SORU 1: Mağazadaki ambalajı açılmış ürün başı açık kadınsa, ambalajı açılmamış ürün ne oluyor?

a) Kabuğu soyulmamış domates

b) Kesilmemiş karpuz

c) Dövülmemiş pirzola

d) Kutusu açılmamış bonbon şekeri

e) İçilmemiş lohusa şerbeti

SORU 2: Başı açık kadın vitrindeki ambalajı açılmış ürünse, başı örtülü kadın vitrindeki ne oluyor?

a) Vitrindeki eşya

b) Askıdaki elbise

c) Stoktaki ürün

SORU 3: Ambalajı açılmış ürün yarı fiyatına satılıyorsa, ambalajı açılmamış ürün kaç paraya satılır?

a) İki katına

b) Üç katına

c) Dörtte bir fiyatına

d) Yok pahasına

SORU 4: Ambalajı açılmış veya açılmamış ürün kaç türlü satılır?

a) Peşin fiyatına

b) Taksitle

c) Krediyle

d) Veresiye

Kadını domates olarak gören güya Müslüman bir kadın...

Kadını ambalajlı veya ambalajsız ürün olarak gören güya bir müftü...

Vah vah vah...

Zırvalayan zırvalayana....

Hepsi başı örtülü-örtüsüz bütün kadınlara hakaret kuyruğuna girdi...

Ve bir zamanlar “Başörtüsü üniformadır” dendiğinde ayağa kalkan başörtülü kadınlar...

Domates, ambalaj, ürün muhabbetine Fransız...

Eee o zaman bari siz söyleyin...

Kadın domates mi, ürün mü, eşya mı...



Önemli not: Bu yazı için başı örtülü-örtüsüz bütün kadınlardan özür diliyorum. Ama bu müftü bozuntusunun anlayabileceği başka bir dil olduğunu sanmıyorum.

Lütfen hiçbir kadın bu yazıyı üzerine alınmasın.

Kadın da erkek de ne teşhir edilecek üründür, ne satılacak maldır...