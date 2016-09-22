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BBC Türkçe

Suudiler'in öncülüğündeki koalisyon Yemen'i vurdu; en az 25 ölü

Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudayda kentinde Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun düzenlediği hava saldırısında en az 25 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

22 Eylül 2016 22:01

Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudayda kentinde, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun düzenlediği hava saldırısında en az 25 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

Saldırıda Husi isyancıların başkanlık sarayı olarak kullandığı bir binanın hedef alındığı, ancak füzelerin etraftaki evleri de vurduğu belirtildi.

Yemen'in uluslararası alanda tanınmış hükümetine destek veren koalisyon, saldırıyla ilgili haberleri duyduklarını belirtti.

Yazılı açıklamada, "Haberdar olduğumuz her iddiayla ilgili olduğu gibi, olayla ilgili bilgiler gözden geçirilecek ve iddialar güvenilir kanıtlarla da desteklenirse, araştırmalarımızın bir sonraki aşamasına geçeceğiz" denildi.

Koalisyon yetkilileri hava saldırılarında sivillerin hedef alınmadığını savunsa da, 18 ay önce başlayan Yemen müdahalesi sırasında okullar, hastaneler, pazar yerleri ve evlerin hedef alındığı suçlamalarıyla karşılaştılar.

İsyancıların kontrolündeki Saba Haber Ajansı Hudayda'daki saldırıda bazı evlerin yerle bir olduğunu duyurdu.

Bir hükümet yetkilisiyle meskun mahalin "muhtemelen yanlışlıkla" vurulduğunu söyledi.

BM'ye göre Cumhurbaşkanı Abdrabbuh Mansur Hadi'ye destek için Mart 2015'te başlatılan koalisyon saldırılarında 6700 kişi öldü.

Çatışmalar ayrıca Arap dünyasının en yoksul ülkesi Yemen'i açlığın kıyısına getirdi ve nüfusun yüzde 80'i insani yardıma muhtaç hale geldi.

BM'nin tahminlerine göre, Hudayda ve çevresinde beş yaşın altındaki yaklaşık 100 bin çocuk ciddi anlamda yetersiz beslenmeyle karşı karşıya.

Koalisyonun karadan ve havadan uyguladığı ambargo nedeniyle Hudayda'da balıkçılık yüzde 75 oranında azaldı ve gıda fiyatları yüzde 60 arttı.

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