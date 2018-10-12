"Suudilerin Kaşıkçı olayıyla ilgili eteklerindeki tüm taşları dökmeleri bekleniyor"

2 Ekim'de ülkesinin İstanbul'da bulunan başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Sevilay Yılman yeni bir iddia ortaya attı. "Türkiye'nin elinde bu cinayeti işleyenlerin nasıl işlediklerini ispat eden kanıtlar var ama bence o ceset bulunduğu halde kamuoyuyla bu bilgi paylaşılmıyor" diyen Yılman, "Suudilerin eteklerindeki tüm taşları dökmeleri bekleniyor" ifadesini kullandı.

Yılman, Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak bugünkü yazısının bir bölümünde şunları kaydetti:

Ya da diyorum, Kaşıkçı’nın cesedi bulundu…

Kim bilir belki de dünya çapında saygınlığı ve etkinliği ile bilinen yayın organlarından olan El Cezire’nin 6 Ekim’i 7 Ekim’e bağlayan o gece tüm dünyaya, “Cemal Kaşıkçı’nın cesedi İstanbul’da parçalanmış halde bulundu” diyerek son dakikayla duyurduğu haber doğruydu.

Gerçekten de Kaşıkçı’nın cesedi İstanbul’da bir yerlerde, belki bir ormanda, belki bir yol kenarında ve parçalanmış halde bulunmuş olamaz mı?

Dersiniz ki, “Ee madem bulundu neden saklıyor Türkiye bunu?”

Ee çünkü karşıda bu korkunç cinayeti işlediği ayan beyan belli olduğu halde dünya kamuoyunun adeta aklıyla dalga geçen, alenen yalan söyleyen koca bir devlet var ve bu devlet, “Hayır biz yapmadık! Sorumluluk bizde değil!” diyerek kendini temize çıkarma peşinde.

Mutlaka vardır ellerinde bu cinayeti işleyenlerin nasıl işlediklerini ispat eden kanıtlar ama bence o ceset bulunduğu halde kamuoyuyla bu bilgi paylaşılmıyor ise sebep, Suudilerin eteklerindeki tüm taşları dökmelerini beklemelerindendir.

Hele bir döksünler… Ne diyeceklerse desinler… Dünya bir görsün bu cinayeti işleyenlerin pervasızlığını, fütursuzluğunu sonrasında da biz çıkalım kamuoyunun önüne ve “Biz bilmiyoruz! Bizim haberimiz yok! Biz değiliz onu öldüren!” diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışan Suudilerin maskesini düşürelim!

Dipnotum: Bu arada sakın bu yazdıklarımı bir kaynağa ya da kesin bir delile dayandırarak kaleme aldığımı düşünmeyin lütfen. Bunlar kendi yorumlarım sadece. Kendi kendime yaptığım sorgulamalardan vardığım bazı senaryolar…

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