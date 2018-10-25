Suudilerin, Belgrad Ormanı'nda yaptığı keşfin görüntüleri ortaya çıktı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar sürerken, Suudi Arabistan’dan gelen ekibin Kaşıkçı’nın öldürülmesinden bir gün önce Belgrad Ormanı’nda yaptığı keşife ilişkin görüntü de ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten ekiplerce tespit edilen 1 Ekim tarihli görüntülerin ilkinde Kaşıkçı’nın öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı’na indiği görülürken ikinci görüntüde ise Suudi konsolosluğu’na ait bir aracın akşam saatlerinde Belgrad Ormanı’nda keşif yaptığı görülüyor.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim tarihinde işlenen cinayetin üzerinden geçen 22 gün içerisinde konsolosluk binası ile konsolosluk konutu ile konsolosluğa ait ve bağlantılı 26 araç üzerinde arama yapıp, numune ve DNA örnekleri alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Levent, Sultanahmet ve Atatürk Havalimanı’nda bulunan kameraların da arasında bulunduğu, şehir genelinde 137 güvenlik kamerasından 2 bin saatlik görüntüleri inceledi.

Cinayetten bir gün önce Suudi Arabistan’dan gelen 15 kişilik cinayet timinin Türkiye’ye giriş çıkış ve otel giriş çıkış görüntülerini de inceleyen özel ekip, yaptığı çalışmalarda Kaşıkçı’nın evlilik işlemleri için Londra’dan İstanbul’a geldiği cinayetten bir gün önceki 1 Ekim tarihli görüntüler ile aynı tarihte Suudi Konsolosluğu görevlilerince kullanılan ve Suudi Arabistan Konsolosluğu’na ait olduğu belirlenen diplomatik plakalı bir minibüsün Belgrad Ormanı girişindeki görüntüsüne ulaştı. Aracın, Kaşıkçı’nın İstanbul Atatürk Havalimanı’na indiği 1 Ekim tarihinde saat 18.00-19.00 arasında ormanda keşif çalışması yaptığı tespit edilirken, cinayet planı içerisinde yer aldığı belirlenen üç kişilik “ölüm timi”nin de aynı gün tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı’na gelerek konsolosluk tarafından rezerve edilen otele yerleştikleri öğrenildi.