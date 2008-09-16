Suudilerden şimdi de falcı fetvası

>> 'Uydu kanalı sahiplerine ölüm caiz'



Suudi Arabistan’da başmüftünün Türk dizilerinin “şeytani” olduğunu söylemesi, bir din adamının da “ahlakdışı” yayınlar yapan uydu televizyon kanallarının sahiplerinin öldürülmesinin caiz olduğunu öne sürmesinin ardından önceki gün de başka bir din adamı televizyon programlarında yıldız falı yorumları yapanların öldürülmeyi hak ettiklerini öne sürdü.Suudi Arabistan’da yayımlanan El Medine gazetesine konuşan İmamlar Yüksek Konseyi üyesi Şeyh Salih El Fozan, aynı konseyin üyelerinden Şeyh Salih El Lohaydan’ın, ahlakdışı yayın yapan televizyonların sahiplerinin öldürülmesinin caiz olduğu şeklindeki sözlerinin yarattığı tartışmaya katıldı. Şeyh Salih El Fozan, uydu televizyon sahiplerinin öldürülmesi gerektiğini söylemezken, eğlence yayını yapan kanalların kapatılması gerektiğini savundu.Şeyh Fozan, uydudan yayın yapan çok sayıda televizyon kanalında yıldız falı yorumları yapıldığına dikkat çekerek, “Uydu kanallarına çıkan büyücüler büyük bir suç işliyor... Müslümanların ortak görüşü, dininden dönenlere verilecek cezanın kılıçla öldürülmek olduğudur” dedi. Şeyh Fozan, yıldız falına bakılan programları arayanların da öldüklerinde Müslüman töreniyle gömülmemesi gerektiğini söyledi.Suudi Arabistan’da özellikle Ramazan ayının başlamasıyla televizyon yayınları büyük bir tartışma konusu haline geldi. Muhafazakâr kesim, Allah inancı üzerine odaklanılması gereken Ramazan ayının iftardan sonra bir yeme ve televizyon izleme alemine dönüştüğünü öne sürüyor. Uydudan yayın yapan bazı televizyon kanalları “ahlaksızlık” ve “doğru yoldan ayrılmakla” suçlanırken, kanal sahipleri ve yapımcılar bu suçlamaları reddediyor.Ülkede yayın yapan Channel One kanalında bir komedi programı yapan yapımcı Abdülhalik El Ganem, “Ben ahlaksızlıkla yakından uzaktan ilgisi olan hiçbir şey göremiyorum. Dans etmek gibi şeyler olabiliyor, ama bunlar uzun zamandır vardı” dedi.Reuters ajansı, Ramazan ayında yayımlanan televizyon programları konusundaki tartışmanın, liberallerle muhafazakârlar arasında ülkenin geleceğiyle ilgili düşük yoğunluklu bir savaşa dönüştüğünü yazdı.Arap dünyasında “Nur” ismiyle yayımlanan Gümüş dizisi gibi Türk dizilerinin popülerlik kazanmasının ardından Suudi Arabistan Başmüftüsü Şeyh Abdülaziz El Sahik, Türk dizilerinin “şeytani” olduğunu, bu dizileri gösteren kanalların da, “Allah’a ve Hz. Muhammed’e savaş açtığını” söylemişti. Mısırlı yapım şirketinin, Arap ülkelerindeki seyircilerin dini hassasiyetlerini göz önüne alarak Gümüş dizisinin bazı sahnelerini makasladığı belirtilmişti.