Suudiler'den kadına serbest bölge

Suudi Arabistan'da harem-selamlık ve kadınlara abaye giyme mecburiyeti getirmeksizin, dünyanın en hızlı bilgisayarları, donanımlı laboratuvarları ve önde gelen biliminsanlarıyla eğitim verecek Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yarın açılıyor. Açılışa katılacak 15 lider arasında Gül de var.

Koyu muhafazakarlığı besleyen Vahhabi ideolojinin merkezi Suudi Arabistan görkemli bir üniversiteyle hem sosyal hem bilimsel bariyerleri yıkmak istiyor. 3 milyar dolara mal olan ve Suudi milli günü 23 Eylül’de yani yarın Cumhurbaşkanı Abddulah Gül dahil 15 ülke liderinin katılacağı bir törenle kapılarını eğitime açmaya hazırlanan Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (KABTÜ) kampüsünde harem-selamlık eğitim olmayacak, kadınlar vücudu tepeden tırnağa örten siyah abaye giymek zorunda kalmayacak ve Suudi caddelerinin aksine özgürce araba kullanabilecek. Bunun yanı sıra üniversite dünyanın en hızlı bilgisayarları, donanımlı laboratuvarları ve biliminsanlarına sahip olmakla övünüyor.

60 ülkeden 374 öğrenci

Ülkede lisans üstü ve doktora eğitimi için ilk araştırma üniversitesi özelliğini taşıyan KABTÜ, teknik donanımı ve devasa bütçesiyle ilgi topluyor. Cidde’nin 80 km kuzeyinde Kızıldeniz kıyısındaki bir çölde 36 kilometrekerelik bir alana üç yılda inşa edilen üniversite şimdiden dünya çapında bilim adamları ve yüzlerce öğrenciyi çekmiş durumda. Singapur Ulusal Üniversite’den Fransa’nın Francais du Petrole, Britanya’nın Cambridge ve ABD’nin Stanford Üniversitesi’ne kadar prestijli okullarla ortak programlar yürütecek olan KABTÜ, nanoteknoloji, uygulamalı matematik, solar enerji ve biyoteknik alanlarında da kendi özel araştırma programlarını başlattı. KABTÜ Başkanı Çun Fong Şih, “İki yıl önce burada kum ve denizden başka bir şey yoktu. Bugünse en iyi araştırma kuruluşlarından birisi burada” dedi. Singapur Ulusal Üniversite’den transfer edilen Şih’e göre tamamı İngilizce eğitim veren üniversite çoğunluğu ABD’den gelen 71 profesör ve 60 ülkeden 374 öğrenciyle yola çıkıyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yüzde 85’inin yabancı, kalan yüzde 15 Suudi Arabistanlı. Amerikan Bilim İlerleme Derneği’nden Edward Derrick’e göre, KABTÜ’nün başarısı, dünya çapında araştırmalara imza atmasına bağlı. Profesörlere bütün aile giderlerinin karşılanması hariç yıllık 90 bin dolar maaş, öğrencilere dolgun burs veren KABTÜ’nün araştırma bütçesinin 10 milyar dolar gibi muazzam bir boyutta olacağı söyleniyor.

Kız yurduna girme yasağı

Tüm kadro ve aileleriyle birlikte 20 bin kişinin yaşam süreceği kampüsteki özgürlük ortamının dışarıya ne kadar taşacağı ya da şimdiden erkekleri kız öğrencilerin yurduna girmekten men eden muhafazakar yapının zamanla alışveriş merkezleri, spor sahaları, 70 park ve bahçe, koşu ve bisiklet parkurları, marina, golf sahası, camiler, apartman ve müstakil evleri barındıran KABTÜ’nün içine müdahale edip etmeyeceği merak konusu.

Açılış vesilesiyle Suudi Arabistan’a üç günlük ziyaretine bgün başlayan Gül, Kral Abdullah ile son dönemlerde gelişme gösteren ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası sorunları ele alacak.