Suudiler Suriye'ye birlik göndermeye hazır

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, ABD ile birlikte IŞİD'le mücadele amacıyla Suriye'ye askeri birlikler göndermeye hazır olduklarını söyledi.

El Cubeyr, "Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri özel birlikleri ile ABD'nin yanında yer almaya hazır olduğunu beyan etmiştir, ayrıca İslam koalisyonundan bazı ülkeler de terörizm ve radikalizm ile mücadeleye birlik göndermeye hazırdır" şeklinde konuştu.

Suudi Dışişleri Bakanı El Cubeyr, planın mahiyetini ve nasıl uygulanabileceğini ABD ile istişare ettiklerini belirtti.

Planın yakında hazır olmasını beklediklerini dile getiren Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı mülakatında, "öncelikli amacın IŞİD'in denetimindeki toprakları geri almak, ama aynı zamanda kurtarılan bölgelerin Hizbullah, İran ya da Şam yönetiminin kontrolüne geçmesini önlemek olması gerektiğini" söyledi. El Cubeyr, IŞİD'den arındırılacak bölgelerin muhaliflerin denetimine verilmesini tercih ettiklerine işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 gün zarfında IŞİD ile mücadele planı hazırlaması için Savunma Bakanı James Mattis'e talimat vermişti.

Vekalet savaşları

Suriye iç savaşının patlak vermesinden bu yana Beşar Esad rejimine cephe alan ve muhalif güçleri destekleyen Suudi Arabistan, Suriye'yi Şam rejimini destekleyen İran ile arasındaki anlaşmazlığın vekalet savaş alanı olarak kullandığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

ABD liderliğindeki koalisyona katılan ve Suriye'deki IŞİD mevzilerine düzenlenen hava harekatına katılan Suudi Arabistan bir yıl kadar önce, koalisyonun başlatması halinde kara harekatına da katılabileceklerini duyurmuştu. Barack Obama yönetimi Suriye'ye muharip birlikler göndermeyi reddetmiş ve sadece IŞİD ile savaşan muhalif gruplara eğitmen, danışman ve uzman göndermişti. Bölgede 300 dolayında Amerikan askerinin görev yaptığı tahmin ediliyor.

Cenevre görüşmeleri için tehlike

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'de şiddetin artmasından endişeli. BM sözcüsü Farhan Hak yaptığı açıklamada, başkent Şam'ın çevresindeki çarpışmaların şiddetlenmesinin endişe verici olduğunu ve bu bölgede 100 bin Suriyelinin yardım beklediğini söyledi.

Çarpışmaların alevlenmesinin Perşembe günü Cenevre'de yapılacak olan hükümet ile muhalefet temsilcileri arasındaki görüşmeleri olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

Muhalefet sözcüleri Şam yönetiminin BM gözetimindeki Cenevre barış görüşmelerini sabote etmek istediğini ve Şam'ın siyasi çözüme yanaşmadığını dile getirdiler. Son aylarda oldukça zayıf düşen muhalefet güçleri aralık ayında Halep'ten de çekilmek zorunda kalmıştı.

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DW/dpa/AFP/AG/HS