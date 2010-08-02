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Dünya

SUUDİLER, SOMALİLİ KORSANLARA 20 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK CİDDE (A.A)

02 Ağustos 2010 18:54

-SUUDİLER, SOMALİLİ KORSANLARA 20 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK CİDDE (A.A) - 02.08.2010 - Somalili korsanlar tarafından kaçırılan El Nisr El Suudi adlı geminin serbest bırakılması için sigorta şirketinin korsanlara 20 milyon dolar ödemeye hazır olduğu bildirildi. Arap News gazetesinin manşetinden duyurulan habere göre, 14 personeli ile birlikte kaçırılan gemi için Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından paranın ödenmesine ilişkin onay bekleniyor. Geminin bağlı olduğu şirketin yetkililerinden Kemal Arri'nin gazeteye yaptığı açıklamaya göre, gemi kaçırıldığı günden bu yana şirket 30 milyon dolar zarar etti.  5 ay önce Japonya'dan Cidde'ye dönerken Aden Körfezinde kaçırılan gemi için korsanlar ile bağlantı kurulduğunu belirten Kemal Arri, korsanların gemi personeline işkence yaptıklarını da ileri sürdü.

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