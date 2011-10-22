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Ekonomi

Suudiler 30 bin Türk işçiyi gönderiyor

'Arap Baharı'ndan etkilenmemek için işsizlik rakamlarını düşürmeye çalışan Suudi Arabistan...

22 Ekim 2011 03:00

T24 - "Arap Baharı"ndan etkilenmemek için işsizlik rakamlarını düşürmeye çalışan Suudi Arabistan, 30 bin Türk işçiyi sınır dışı ediyor. Ülkedeki 3 milyon göçmen işçi gönderilecek.

Yüzde 10.8'lik işsizlik rakamını düşürmeye çalışan Suudi Arabistan 3 milyon yabancıyı sınır dışı edecek. 30 bin Türk işçiye kapı göründü

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, işsizliğin hızla arttığı Suudi Arabistan çözümü yabancı işçileri sınır dışı etmede buldu. Temmuz ayında yüzde 10.8'e fırlayan işsizlik oranını azaltmaya çalışan Riyad yönetimi, "Suudileştirme" projesine başladı. İş yerlerinde Suudi vatandaşlarının sayısını artırmayı planlayan yönetim, aralırında 30 bin Türk işçinin de olduğu 3 milyon yabancıyı sınır dışı etmeyi planlıyor.


'Olumsuz etkileniriz'

18 milyon 700 bin nüfuslu Suudi Arabistan'ın yüzde 31'ini, yani yaklaşık 8 milyon 42 binini yabancılar oluşturuyor. Al-Eqtisadiah gazetesi Nitaqat adlı yeni vize sistemiyle rakamın düşeceğini kaydetti. Önümüzdeki yıllarda kademe kademe düşürülecek yabancı işçi sayısı Türk firmalarını da etkileyecek. Resmi kayıtlara göre Suudi Arabistan'da 20 bin Türk işçi müteahhitlik firmalarında çalışıyor. Yan sektörlerle bu sayı 30 bini geçiyor. Ülkede 2 bin 700 çalışanı bulunan Tekfen Holding'in Başkan Yardımcısı Ümit Özdemir, "Bu bizi zor duruma sokar. Çünkü Türk çalışanlar işi çok iyi biliyor. Suudi vatandaşları Türkler kadar işinin ehli değil" dedi.


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