Suudi Veliaht Prensi: Kadınlar peçe-çarşaf giymek zorunda değil

ABD ziyaretine hazırlanan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman "Şeriata dayanan yasalar çok net: Kadınlar da tıpkı erkekler gibi edepli ve saygın giyinecek. Bu, illa peçe-çarşaf anlamına gelmiyor. Hangi tipte edepli ve saygın kıyafet giymeyi seçeceği kararı tümüyle kadına ait'' açıklamasında bulundu.

Orta Doğu'da tartışmalı politikalar güden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, diğer yandan ülkesindeki kadınları dünyanın başka hiçbir yerinde uygulanmayan yasak kıskacından çıkarmak için adımlar atıyor.

Muhammed bin Selman, ABD ziyareti öncesi CBS'e verdiği mülakatta, Suudi kadınların, edepli ve saygın şekilde giyindikleri müddetçe kara çarşaf ve peçeye bürünmek zorunda olmadıklarını dile getirdi.

32 yaşındaki Suudi Veliaht Prensi şöyle konuştu:

''Şeriat tarafından koşulan şartlara dayanan yasalar çok net: Kadınlar da tıpkı erkekler gibi edepli ve saygın şekilde giyinecek. Bu özel olarak siyah çarşaf-siyah peçe giyecekleri anlamına gelmiyor. Hangi tipte edepli ve saygın kıyafet giymeyi seçeceği kararı tümüyle kadına ait.''

"Kadınla erkek kesinlikle eşittir"

Suudi Arabistan'ın 1979 öncesinde kadınların haklarının tanındığı ılımlı bir ülke olduğunu ve o duruma geri dönülmesini istediğini söyleyen Muhammed bin Selman ''Kadınla erkek kesinlikle eşittir. Hepimiz insanız. Aramızda hiçbir fark yok'' vurgusu da yaptı.

Geçen ay da önde gelen bir din adamı, kadınların mütevazi giyinmesi gerektiğini, ama bunun illa çarşaf giymesi gerektiği anlamına gelmediğini söylemişti.

Bu açıklamaların Vahhabizmle yönetilen Suudi krallığında kadınların baştan aşağı örtünmeye zorlanması uygulamasının kalkacağına dair bir işaret olup olmadığı tartışılıyor. Bununla ilgili doğrudan yasa olmasa da bugüne dek tamamen örtünmeyen kadınlar polis tarafından yakalandı ve yargı tarafından cezalandırıldı.

Pembe çarşaf

Ama son yıllarda Suudi kadınların siyah yerine pembe-mavi gibi renklerde çarşaf giymeyi, uzun etek ya da kot pantolonun üzerine açık çarşaf geçirmeyi tercih etmesi dikkat çekiyor.

Kadınlar için ilkler

Muhammed bin Selman, kadınların otomobil kullanması, stadyumlara girmesi, konserlere katılması haklarını tanıdı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cidde kentinde kadınlar yeni tanınan koşma haklarını kullanıp maraton düzenledi.

Ancak diğer pek çok yasak hâlâ yürürlükte.

Bununla birlikte sunucu Norah O'Donnell'ın ''Sizi durdurabilecek bir şey var mı'' sorusunu Muhammed bin Selman ''Sadece ölüm'' diye yanıtladı.