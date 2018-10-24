Suudi Veliaht Prens Selman: Kaşıkçı cinayeti çok acı; Türkiye ile aramızı bozmaya çalışıyorlar

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin İstanbul Konsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "Çok acı verici ve haksız, adalet yerini bulacak. Birileri Türkiye ile aramızı bozamaya çalışıyor" dedi.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ‘ekonomik reform’ projesi olarak nitelendirilen Riyad’daki ekonomi konferansının ikinci gününde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türkiye ile aramızı bozamayacaksınız"

Selman'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Ben burada bütün ortalığı karıştırmaya çalışanlara seslenmek istiyorum. Türkiye ile aramızı bozamayacaksınız. Selman bin Abdülaziz'in ismini kirletemeyeceksiniz. Veliahtın adını da kirletemeyeceksiniz.

"Erdoğan'ın adını kirletemezsiniz"

- Ve Türkiye'de bir Başkan var Erdoğan. Onun adını da kirletemeyeceksiniz. Sizin istediğiniz asla olmayacak. İki ülke arasındaki güzel ilişkileri göstereceğiz. Bütün dünyaya katillerin cezalandırılacağı göstereceğiz.

- Her iki ülkenin hükümeti, suçluların cezalandırılması için iş birliklerini ispatlayacaklar