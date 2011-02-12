Suudi ve İsrail ittifakı kurtarmaya yetmedi

T24 - İsrail yönetimi, “Hüsnü Mübarek giderse kaos olur” dedi, Suudi Kralı Abdullah, ABD Başkanı Obama’ya “Ortadoğu’da bütün dengeleri sarsıyorsun. Mübarek’in devrilmesi düşünülemez” uyarısını yaptı. Ancak ABD, kendisine başkaldıran Hüsnü Mübarek’in ipini çekti.



Hüsnü Mübarek TV ekranlarına iki haftada 3’üncü kez çıktığında uluslararası haber ajansları, gazeteler, televizyonlar, hatta ABD Başkanı Obama bile Mısır liderinin istifasını açıklayacağından emindi. Ancak öyle olmadı. Mübarek hem de ABD’yi direkt olarak hedef alan bir dil kullanarak, “Dışarıdan gelen emirlere boyun eğmeyeceğim” dedi. Böylece Mübarek’in konuşmasından sadece birkaç saat önce Michigan Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada Mısır liderini uğurlayan ve Mısır’da tarihi bir değişim yaşandığını söyleyen ABD Başkanı Barack Obama’yı da çok kızdırdı. İki eski müttefik arasında bu kadar büyük bir çekişme yaşanmasına sebep olan olayların perde arkasını ise İsrail istihbaratına yakınlığıyla bilinen Debka sitesi aydınlattı. Buna göre, Obama özel temsilcisini Mısır’a göndererek Mübarek’ten görevi bırakmasını istemesine rağmen Mısır lideri ABD’ye “Bu iş benim istediğim şekilde olacak” tepkisini gösterdi. Obama’nın, “O zaman Mısır’a her yıl verdiğimiz 1.3 milyar doları unut“ tehdidi de işe yaramadı.





Mübarek cesaret aldı



Durumdan çok rahatsız olan Suudi Kralı Abdullah, Obama’yı arayarak, “Ortadoğu’da tüm dengeleri sarsıyorsun, bölge kaosa sürükleniyor. Mübarek’ten desteğini çekemezsin. Yardımı sen vermezsen ben veririm” dedi. Bu, Debka’ya göre bir Arap liderinin bir Amerika Başkanı’na karşı yaptığı en sert konuşmaydı. Abdullah’ın telefon listesindeki bir sonraki isim Mübarek oldu. Mübarek’e destek mesajını ve ABD Başkanı’na uyarısını anlattı. Suudi Kralı’ndan destek alan Mübarek de Mısır tarihinde ilk kez TV ekranlarından ABD’ye kafa tuttu ve “gitmiyorum” dedi. Abdullah’ın bu desteği ve İsrail yönetiminden protestoların ilk gününden itibaren gelen, “Mübarek devrilirse Ortadoğu’da kaos olur” şeklindeki destek mesajlarına rağmen Obama bu iki yakın müttefikini gözardı ederek Mısır rejiminden tüm desteğini çekti. Amerikan yardımına muhtaç olan Mısır ordusunun Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’i istifa etmeye zorlamak dışında bir seçeneği kalmadı. Mısır Genelkurmay Başkanı Sami İnan, ABD ordusu ile çok yakın ilişkileriyle bilinen bir isim.





