Suudi vaiz Trabzon'da Cuma hutbesi okuyup, namaz kıldırdı

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’deki camide Suudi Arabistanlı vaiz Muhammed El Arifi tarafından vaaz ve hutbe okunup namaz kıldırılması, tartışmalara neden oldu.

Cumhuriyet.com.tr'nin Trabzon Müftülüğü, yabancı bir din adamının izinsiz vaaz vermesinin kural dışı olduğunu ve konunun incelendiğini söyledi.

Ehlibeyt Haber Ajansı’nın (ABNA) internet sitesinde yer alan haberde, turizm merkezi Uzungöl’de 22 Ağustos 2014 Cuma günü Suudi Arabistanlı vaiz Muhammed El Arifi tarafından Cuma hutbesi verildiği ve namaz kıldırıldığı belirtildi.

Müftülük olayı doğruladı

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Trabzon Müftü Vekili Ahmet Tokdemir ise, olayın doğru olduğunu ve gerekli incelemenin Müftülük tarafından yapıldığını söyledi.



Tokdemir, “Arifi Kabe’nin imamlarındanmış. O gün camide bir saf Türk varmış, cemaatin gerisi Arap turistlerden oluşuyormuş. Arifi tanınmış bir imam. O da camiye gelince cemaat hutbe okuyup namaz kıldırmasını rica etmiş. Görevli imam arkadaşımız da bu ricayı kıramamış. Biz de Suudi Arabistan’a hacca gittiğimizde benzer şeyler oluyor. Bizim oradaki imam da Hac’da Kabe’de namaz kıldıranlardan.

'Öyle zararlı, olumsuz bir şey söylememiş'

Hutbede çeviriyi de imam yapmış. Öyle zararlı, olumsuz bir şey söylememiş vaazda. Türkiye’ye de dua etmiş. Olayın gerçekleşme biçimi tabii ki kural dışı. Cemaatin ricası olsa da imam kendi başına böyle bir karar veremez. Önce Çaykara Müftülüğü’ne soracak. Çaykara olayı Trabzon İl Müftülüğü’ne aktaracak. Biz de Trabzon Valiliği’ne ve Diyanet İşleri’ne soracağız. Oradan onay gelirse olabilir. Ama böyle bir izin alınmamış, sorulmamış. Kuraldışı bir davranış söz konusu. Şu anda durumu inceliyoruz. İncelemenin sonunda gereğini yapacağız” diye konuştu.





Suriye'deki muhaliflere muta nikahı fetvası iddiası

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Suudi Arabistanlı bir müftü Suriye’deki muhalifler için ilginç bir fetva verdi. Şeyh Muhammed El Arifi, mücahitler diye andığı muhaliflerin Suriyeli kadınları kısa süreliğine hatta birkaç saatliğine kendi nikahlarına geçirebileceklerini ileri sürmüş, bu fetva oldukça tepki almıştı.

Eski AKP'li Trabzon Belediye Başkanı Asım Aykan Facebook sayfasında paylaşmış

Bu arada Trabzon'un eski Belediye Başkanı, eski AKP Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın da Ureyfi Cuma hutbesi verirken camide olduğu ortaya çıktı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki sayfasında “Uzun Arabistan!!!” başlığıyla paylaşımda bulunan Aykan'ın paylaştığı ifadeler şöyle: