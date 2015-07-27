Suudiler, Abdullah Gül'ün oğlunun şirketini 25 milyon liraya satın aldı!

Suudi Arabistan'ın en büyük şirketleri arasında yer alan Acwa Power Kırıkkale'de 900 mw'lık doğalgaz santralı kuracak.Santrali kuracak olan Suudi şirket, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün büyük oğlu Ahmet Münir Gül'ün genel müdürlüğünü yaptığı Ventis Enerji'ye 25 milyon 300 bin TL taahhüt ederek şirketin tek sahibi oldu.

Kurulalı henüz iki yıl bile olmayan Gül'ün oğlunun genel müdürü oılduğu şirketin ilginç hikayesini Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker yazdı.

Toker'in Cumhuriyet'te "Gül'düren satış" başlığıyla yayımlanan (27 Temmuz 2015) yazısı şöyle:



Suudi Arabistan’ın en büyük şirketleri arasında yer alan Acwa Power, altı yıldır ülkemizdeki enerji projeleriyle ilgileniyor.

Kendi ülkesinin sulama ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan şirketin, Kırıkkkale’de kuracağı 900 mw’lık doğalgaz santralı, iktidar ve uluslararası camiada destek buldu. Santralın kurulacağı Hazine arazisi, geçen yıl acele kamulaştırılırken IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ile Kore Kalkınma Bankası da toplam 170 milyon dolar kredi desteği verdi.

İşte bu iddialı şirket, geçenlerde, Türkiye Başkanı Abid Hussein Malik aracılığıyla, ses getirecek bir şirket operasyonuna imza attı.

25.3 milyon lira

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün büyük oğlu Ahmet Münir Gül’ün yönetiminde yer aldığı Ventis Enerji şirketine tam 25 milyon 300 bin TL taahhüt ederek şirketin tek sahibi oldu.

Ventis’in Suudi şirketçe alınışına uzanan ticaret sicili öyküsü şöyle:

* Ekim 2013: Ahmet Münir Gül’ün genel müdür olduğu Ventis Enerji, 50 bin TL sermaye ile Geopol Yatırım şirketi tarafından kuruluyor. İlginçtir, Geopol şirketinin kurucusu ise bir başka şirket: Kitoko Aydınlatma.

Fakat daha ilginç olan Kitoko’nun ortakları. Eğer bir isim benzerliği yoksa, Gül’ün babası Ahmet Hamdi Gül, ağabeyi Mehmet Macit Gül, Ekrem Tekelioğlu.

* Kasım 2013: Sermaye 50 bin TL’den 2 milyon 700 bin TL’ye çıkarılıyor. Hisseler, yüzde 50 Geopol, (1 milyon 350 bin) yüzde 50 Twind Investmen Energy (1 milyon 350 bin TL) diye dağıtılıyor

* Temmuz 2014: Yeni yönetim kurulu üyeleri seçiliyor. Ahmet Münir Gül yönetim kurulu başkanlığına getiriliyor.

* 29 Nisan 2015 - Sermaye artırımına gidiliyor.

2 milyon 700 bin TL’lik sermaye, tam 10 kat artırılanak 28 milyon TL’ye çıkarılıyor. Artırılan 25 milyon 300 bin TL’lik sermaye tutarınını merkezi Riyad’da bulunan Suudi enerji devi Acwa Power taahhüt ediyor.

Artırım sonrası hisse dağılımı şöyle oluyor: Geopol Yatırım Enerji: 900 bin TL, Acwa Power: 25 milyon 300 bin TL, Twind Energy Investment: 1 milyon 800 bin.

Bu kararla, Mohamed Adel M.F. Ghname, Ali Ekrem Tekelioğlu ve Ahmet Münir Gül, yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ediyor. Abid Hussein Malik yönetim kurulu üyesi oluyor.

Adres Tarabya

- 6 Mayıs 2015: Acwa Power’ın Ventis’teki sermaye payı yüzde 100’e yükseliyor. Tek pay sahipliği benimseniyor. Ve Acwa Türkiye Başkanı Abid Hüseyin Malik Ventis’in yönetim kurulu başkanı oluyor.

- 11 Haziran 2015: Olağanüstü genel kurul ile sözleşme tadiline gidiliyor. Yeni bir birleşme ve bölünme için EPDK onayı zorunlu tutuluyor, üretim lisansı alınıncaya kadar pay devri yapılamayacağı kayda geçiyor.

(Bu arada bir ilginç detay da Ahmet Münir Gül’ün Ticaret Sicili kayıtlarında görünen adresi. “Tarabya Mahallesi, Aynur Sokak 4/A Sarıyer”, Cumhurbaşkanlığı’nın Tarabya Yerleşkesi’ne neredeyse bitişik.)

Ventis Enerji’nin 50 bin TL sermayeyle kuruluşunun üzerinden henüz iki yıl bile geçmemiş. Peki, enerji alanında çok daha deneyimli, büyük ölçekli yüzlerce enerji şirketi dururken, Suudi devinin, bu “mütevazı” Türk şirketine olan ilgisinin ne olabilir?

Bu sorunun, tarihi arka planı da bulunan “sıcak ilişkiler” dışında bir yanıtı olma ihtimali düşük.

Ocak ayında ölen Suudi Kralı Abdullah, Türkiye’ye Gül’ün Cumhurbaşkanı seçildiği 2007’de gelmiş, Kral’ın Swiss Otel’de Erdoğan ile görüşmesine dönemin Cumhurbaşkanı Gül’ün de katıldığını ve bu durumun eleştirildiğini anımsatalım. Keza Gül’ün, Kral Abdullah’ın cenaze töreninin ardından taziye için özel uçakla Riyad’a gittiğini de.