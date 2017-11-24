Suudi Prens'ten Tahran'a: Hamaney yeni Hitler

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, İran'ın dini lideri Ali Hamaney için "Ortadoğu'daki yeni Hitler" suçlamasında bulundu. Amerikan New York Times gazetesine konuşan Prens Salman, Hamaney yönetimi altındaki İran'ın yayılmacı politika güttüğünü iddia ederek bunun durdurulması gerektiğini ifade etti.

Salman, "Avrupa'nın geçirdiği tecrübelerden barışçıl siyasetin işe yaramadığını gördük. Avrupa'da ve Ortadoğu'da yaşananların tekrar etmemesi için yeni bir Hitler'i İran'da istemiyoruz" diye konuştu.

Prens Salman'ın sert sözleri, yıllardır birbirlerine karşı bölgesel rakip olan iki ülke arasındaki gerilimin iyice tırmandığı bir döneme denk geliyor. Sünni rejimle yönetilen Suudi Arabistan ile Şii rejimin hakim olduğu İran arasındaki son kriz Lübnan üzerinden yaşanmıştı. Riyad yönetimine yakın olan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İran'ın bölgede düşmanlık yaydığını ve kendisine yönelik bir suikasttan endişe ettiğini belirterek istifa etmişti.

Hariri daha sonra istifasını geri alsa da Riyad ve Tahran arasındaki gerilim sürüyor.

Karşılıklı suçlamalar

Suriye iç savaşındaki farklı tutumları ve Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği askeri koalisyonun Yemen'deki İran destekli Husi hareketini yok etmek için sürdürdüğü hava harekatı, iki ülkenin birbirine düşmanca tavır takınmasının diğer başlıca nedenler arasında gösterildi.

Salman gazeteye verdiği röportajda Yemen'deki harekatın kendi lehlerinde ilerlediğini, koalisyonun ülkenin yüzde 85'ini kontrol ettiğini iddia etti.

Husilerin 4 Kasım'da başkent Riyad'a fırlattığı füzeden Suudi Arabistan İran'ı sorumlu tutmuş, bunun bir savaş nedeni olduğunu açıklamıştı.

İran ise Suudi Arabistan'ı terörizm yaymakla suçluyor.